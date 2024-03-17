«Обогнула квартал и пошла на второй круг». Посмотрите, как россияне за границей стояли в очередях, чтобы проголосовать на выборах

Чтобы волеизъявиться на выборах президента России, находясь за рубежом, многим избирателям потребовалось недюжинное терпение. Читатели «Фонтанки» 17 марта прислали видео внушительных очередей к дипломатическим представительствам страны, где были развернуты участки для голосования.

Самую большую очередь из российских избирателей, растянувшуюся на пару километров, зафиксировали в Белграде. «Очередь обогнула квартал и пошла на второй круг», — так прокомментировал происходящее автор одного из видео.

В Страсбурге несколько сотен российских граждан 17 марта выстроились в очередь вдоль улицы, ведущей к посольству. В Риме автор видео характеризует очередь на участок для голосования как «жуткую», рядом дежурит машина полиции.

В Тель-Авиве в очереди на голосование на выборах президента России кричали на иврите и активно жестикулировали: там случилась серьезная дискуссия на политической почве.