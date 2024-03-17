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    Выборы президента

    «Обогнула квартал и пошла на второй круг». Посмотрите, как россияне за границей стояли в очередях, чтобы проголосовать на выборах

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    32 комментария

    Чтобы волеизъявиться на выборах президента России, находясь за рубежом, многим избирателям потребовалось недюжинное терпение. Читатели «Фонтанки» 17 марта прислали видео внушительных очередей к дипломатическим представительствам страны, где были развернуты участки для голосования.

    Самую большую очередь из российских избирателей, растянувшуюся на пару километров, зафиксировали в Белграде. «Очередь обогнула квартал и пошла на второй круг», — так прокомментировал происходящее автор одного из видео.

    В Страсбурге несколько сотен российских граждан 17 марта выстроились в очередь вдоль улицы, ведущей к посольству. В Риме автор видео характеризует очередь на участок для голосования как «жуткую», рядом дежурит машина полиции.

    В Тель-Авиве в очереди на голосование на выборах президента России кричали на иврите и активно жестикулировали: там случилась серьезная дискуссия на политической почве.

    Наплыв избирателей зафиксировали и официальные структуры. Так, Генконсульство России в Дубае разместило в официальном телеграм-канале видео избирательного участка, наполненного людьми. Очередь была и около посольства России в Минске. Большие очереди на участки для голосования еще 16 марта отметил МИД России в Таиланде.

    Явка на выборах президента России в Петербурге на 18:00 17 марта составила 69,87%. Все избирательные участки в стране закрылись в 20:00.

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    Комментарии 32

    Гость17 Мар 2024 в 23:16
    За кого за бугром голосовали, мы, действительно, не знаем, но догадываемся, против кого. Очереди были приурочены к полудню 17.03. В Берлине тоже километрами исчислялись. Обидно, что не все желающие успели проголосовать. В Париже под дождем.
    +1−0
    Гость17 Мар 2024 в 22:47
    Самый важный вопрос, это будет ли побит результат Лукашенко, всё остальное вторично
    +1−2
    Гость17 Мар 2024 в 22:44
    Народ сделал выбор, пора бы уже это осознать и смириться
    +2−1
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