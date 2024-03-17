В Петербурге Леонид Слуцкий по экзит-полам занял второе место на выборах президента России

Информационно аналитический центр Петербурга представил данные опросов с избирательных участков в городе. Как сообщили журналистам 17 марта, всего подрядчикам ИАЦ удалось опросить 104 тысячи человек.
По итогам экзит-пола Владимир Путин получил 83 процента голосов, Леонид Слуцкий — 6 процентов, Владислав Даванков — 5 процентов, Николай Харитонов — 4 процента. Два процента сообщили, что испортили бюллетень.
Первые данные Центризбиркома после обработки 24,4 процента протоколов в России показывают, что Владимир Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента.