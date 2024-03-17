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    Выборы президента

    В Петербурге Леонид Слуцкий по экзит-полам занял второе место на выборах президента России

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    11 комментариев

    Информационно аналитический центр Петербурга представил данные опросов с избирательных участков в городе. Как сообщили журналистам 17 марта, всего подрядчикам ИАЦ удалось опросить 104 тысячи человек.

    По итогам экзит-пола Владимир Путин получил 83 процента голосов, Леонид Слуцкий — 6 процентов, Владислав Даванков — 5 процентов, Николай Харитонов — 4 процента. Два процента сообщили, что испортили бюллетень.

    Первые данные Центризбиркома после обработки 24,4 процента протоколов в России показывают, что Владимир Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента.

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    Комментарии 11

    Гость17 Мар 2024 в 21:31
    Главное на Украине все безответственные.
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 21:31
    ЦИрК уехал, а мы клоуны остались.
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 21:30
    сейчас россияне только и будут уворачиваться от плевков власти в лицо
    +0−0
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