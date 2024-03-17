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    Глава ЦИК Памфилова рассказала про «зеленчиков», которые привели на выборы президента даже тех, кто не собирался

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    30 комментариев

    Порча урн для голосования и бюллетеней зеленкой и другими красителями привела к тому, что на избирательные участки пришли даже те граждане, кто не собирался участвовать в выборах президента. Об этом 17 марта в ходе брифинга в информационном центре Центризбиркома заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

    «Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих "зеленчиков Зеленского", жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране, — сказала Элла Памфилова. — Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, и ко мне пишут: «Даже не думали пойти голосовать, но сейчас всё отложили и идем голосовать».

    Глава ЦИК отметила, что сотрудники разных предприятий «были готовы меняться сменами и идти охранять участки», а порча бюллетеней для голосования только «поспособствовала буре вот этого гражданского самосознания».

    По состоянию на 18:00 17 марта явка на выборах президента России в Петербурге составила 69,87%, то есть проголосовали 2 663 747 избирателей. Для сравнения: по состоянию на 15 часов явка избирателей составляла 65,15%. По данным ЦИК РФ в целом по стране явка на президентских выборах по состоянию на 16 часов составила 70,01%.

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    Комментарии 30

    AndrewBarsik17 Мар 2024 в 21:14
    Есть такая категория "гопники", одна из их особенностей -
    при каждом удобном случае издеваться и глумиться над теми, кто не в состоянии им ответить. В экране телевизора их в наше время более 90%.
    +1−1
    Гость17 Мар 2024 в 21:08
    нарисовали 88%
    скромненько
    +2−0
    26590210317 Мар 2024 в 21:08
    Похоже про навальнят уже забыли и теперь другим враги:D
    +0−2
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