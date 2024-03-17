Глава ЦИК Памфилова рассказала про «зеленчиков», которые привели на выборы президента даже тех, кто не собирался

Порча урн для голосования и бюллетеней зеленкой и другими красителями привела к тому, что на избирательные участки пришли даже те граждане, кто не собирался участвовать в выборах президента. Об этом 17 марта в ходе брифинга в информационном центре Центризбиркома заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.



«Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих "зеленчиков Зеленского", жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране, — сказала Элла Памфилова. — Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, и ко мне пишут: «Даже не думали пойти голосовать, но сейчас всё отложили и идем голосовать».