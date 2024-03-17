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    СКА начал серию против «Автомобилиста» с поражения

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    3 комментария

    Поражением для хоккейного клуба СКА завершился первый матч второго раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Встреча проходила 17 марта в Петербурге на «СКА Арене». Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (1:2, 0:0, 1:1).

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    Голы за СКА забили Марат Хайруллин (18 минута), Сергей Сапего (46). У «Автомобилиста» отличились Семен Кизимов (13), Алексей Макеев (17) и Денис Баранцев (48).

    Таким образом команда из Екатеринбурга вышла вперед со счетом 1–0 в серии до четырех побед. Следующий матч между командами пройдет также в Петербурге 19 марта.

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    Комментарии 3

    houspi17 Мар 2024 в 20:53
    Ротенберг еще в себя не пришел, после того как ему в медиалиге наваляли.
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 20:48
    Собственно, сказать нечего. Сравняли и расслабились...
    Вот и результат. (
    Удачи и собранности в следующих играх.
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 20:44
    Пока будут тренировать блатные тренеры - так и будет
    +0−0
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