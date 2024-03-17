СКА начал серию против «Автомобилиста» с поражения

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился первый матч второго раунда плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Встреча проходила 17 марта в Петербурге на «СКА Арене». Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (1:2, 0:0, 1:1).
Голы за СКА забили Марат Хайруллин (18 минута), Сергей Сапего (46). У «Автомобилиста» отличились Семен Кизимов (13), Алексей Макеев (17) и Денис Баранцев (48).
Таким образом команда из Екатеринбурга вышла вперед со счетом 1–0 в серии до четырех побед. Следующий матч между командами пройдет также в Петербурге 19 марта.