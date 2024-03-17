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    В Петербурге по Масленице ударили из огнеметов. Показываем, как проводили зиму в разных концах города и Ленобласти

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    8 комментариев

    Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    Масленичные гулянья 17 марта собрали сотни горожан в Петербурге и области, передают корреспонденты «Фонтанки».

    В поселке Тайцы традиционную Масленицу праздновали на территории усадьбы Демидовых. Гостей развлекали скоморохи, фокусники и силачи. На Демидовской Масленице трудно было остаться просто наблюдателем: всех желающих зазывали в хоровод, на бой подушками или перетягивание каната. Были развлечения и поспокойнее, вроде мастер-классов по изготовлению свечей и игрушек. А в кульминации праздника чучело Масленицы, символизирующее зиму, подожгли из огнемета.

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    На Елагином острове праздник «Шуми, Масленица!» развернулся сразу на нескольких интерактивно-развлекательных площадках. Так, на Потешной поляне актеры театров «КукАртель» и «Нос» показали свои представления, а на Сытном дворе вовсю шла торговля и дегустация блинов. Все желающие проститься со своими невзгодами и обидами могли записать их на любом клочке бумаги и опустить в короб, символизирующий «черное сердце» зимы. Затем короб поместили в чучело Масленицы, которое сожгли на Масляном лугу.

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    В Петропавловской крепости, где в обед разделили между гостями праздника 500-килограммовый блин, перед сжиганием чучела артисты устроили целое фаер-шоу. А чтобы зима точно ушла куда подальше, для сжигания Масленицы тоже воспользовались огнеметом.

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    Комментарии 8

    27463145717 Мар 2024 в 21:23
    А как насчет разрешения на применение боевого оружия на территории населённого пункта в гражданско развлекательных целях?
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 20:51
    Хорошо хоть не Искандером.
    +1−0
    НеЛапкин17 Мар 2024 в 20:46
    Плохо жгли. Ходил прогуляться. Метель и -5 ощущение, что начало декабря
    +0−0
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