И днем и ночью. Шойгу в Севастополе поручил тренировать экипажи Черноморского флота отражать атаки беспилотников

Проводить тренировки по отражению воздушных атак и атак беспилотников поручил министр обороны РФ Сергей Шойгу на командном пункте Черноморского флота в Севастополе. Шойгу также поручил установить дополнительные огневые средства. Подробности 17 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке министр обороны заслушал в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа.
На совещании Шойгу поручил в дневное и ночное время тренировать личный состав отражать террористические атаки противника, а также повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.
Также поручено установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что удары по Черноморскому флоту наносились ракетами Scalp и Storm Shadow, которые альянс поставил Киеву.