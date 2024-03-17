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    Семиклассника в состоянии, близком к коме, нашли в квартире в Колпино

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    2 комментария

    В квартире в Колпино нашли семиклассника без сознания. Предварительно, он отравился неизвестным веществом.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, 14-летнего подростка обнаружили дома накануне вечером. Он был без сознания. По словам родителей, школьник остался в квартире один всего на два часа.

    Семиклассника госпитализировали в тяжелом состоянии, близком к коме. По предварительным данным, он отравился неизвестным веществом депримирующего действия, возможно, алкоголем. Полиция проводит проверку.

    По данным «Фонтанки», семья у мальчика благополучная, сам он обучается на дому. Мама работает на предприятии структуры «Росатома», а отец — заместитель гендиректора завода в Ленобласти.

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    Комментарии 2

    Гость17 Мар 2024 в 15:36
    Не прошел КМБ у золосов. ХеХе
    +1−0
    28092085417 Мар 2024 в 15:25
    начинающий наркоман
    +1−0
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