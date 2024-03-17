Семиклассника в состоянии, близком к коме, нашли в квартире в Колпино

В квартире в Колпино нашли семиклассника без сознания. Предварительно, он отравился неизвестным веществом.



Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, 14-летнего подростка обнаружили дома накануне вечером. Он был без сознания. По словам родителей, школьник остался в квартире один всего на два часа.



Семиклассника госпитализировали в тяжелом состоянии, близком к коме. По предварительным данным, он отравился неизвестным веществом депримирующего действия, возможно, алкоголем. Полиция проводит проверку.



По данным «Фонтанки», семья у мальчика благополучная, сам он обучается на дому. Мама работает на предприятии структуры «Росатома», а отец — заместитель гендиректора завода в Ленобласти.

