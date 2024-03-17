Минобороны РФ сообщило о новой попытке украинских диверсантов проникнуть в Козинку в Белгородской области

Попытки украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на приграничную территорию России в районе поселка Козинка Белгородской области пресекли военнослужащие
По данным военного ведомства, на белгородском направлении было уничтожено до 65 членов ДРГ, боевая машина РСЗО «Вампир», а также орудие
Ранее Минобороны РФ сообщало, что около восьми часов утра регион атаковали с применением девяти снарядов системы залпового огня
Предыдущая попытка ВСУ прорваться в Россию произошла 14 марта у того же населенного пункта Козинка. По данным