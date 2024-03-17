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    Минобороны РФ сообщило о новой попытке украинских диверсантов проникнуть в Козинку в Белгородской области

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    Попытки украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на приграничную территорию России в районе поселка Козинка Белгородской области пресекли военнослужащие ВС РФ. Об этом 17 марта сообщает Министерство обороны России.

    По данным военного ведомства, на белгородском направлении было уничтожено до 65 членов ДРГ, боевая машина РСЗО «Вампир», а также орудие Д-20.

    Ранее Минобороны РФ сообщало, что около восьми часов утра регион атаковали с применением девяти снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир» и трех снарядов системы «Ураган». Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды были уничтожены в воздухе.

    Предыдущая попытка ВСУ прорваться в Россию произошла 14 марта у того же населенного пункта Козинка. По данным МО РФ, около 16:30 мск украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8 высадила десант из 30 человек в километре от российской границы. Группа выдвинулась в направлении Козинки, где зашла в несколько домов. Диверсантов обнаружили и блокировали военнослужащие ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ. Остатки ДРГ вышли на минное поле, где и были уничтожены. Общие потери ВСУ составили более 50 человек.

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