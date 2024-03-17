В Башкирии мать с тремя детьми в машине вылетела на встречку. Выжил только младенец

Многодетная мать попала в ДТП в Башкирии. Женщина ехала в машине вместе с тремя детьми. Выжить удалось лишь младенцу. Подробности 17 марта приводит республиканская ГИБДД.
Авария произошла накануне на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. Lada Granta, которой управляла
Источник портала UFA1.RU предполагает, что причиной ДТП могла стать незнакомая женщине трасса. Все местные водители, по его словам, знают, что на этом участке дороги надо быть очень аккуратным в такое время года. Там наблюдаются и проблемы со связью. Источник также добавил, что самый младший ребенок родился у женщины в начале марта. Малыш не получил травм.