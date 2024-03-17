Корреспондента «Фонтанки» задержали в полдень у избирательного участка



Один из корреспондентов ««Фонтанки», который занимается освещением голосования на выборах президента, был задержан у школы № 222. Несмотря на то, что он даже не зашел внутрь, глава УИК написал заявление, что журналист якобы размахивал руками, нецензурно выражался и приставал к окружающим, «чем нарушил избирательное право других граждан».



На фото видно, что к дверям школы уже выстроилась очередь. Раннее московская прокуратура предостерегала граждан от участия в акции, суть которой сотоит в том, чтобы одновременно прийти на избирательные участки в 12.00 17 января. «Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий разъясняем, что за их совершение ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность»,- сообщало ведомство.