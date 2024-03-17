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    Корреспондента «Фонтанки» задержали в полдень у избирательного участка

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    19 комментариев

    Корреспондента «Фонтанки» в полдень 17 марта задержали у избирательного участка № 2182 на Невском проспекте. Он не успел даже зайти внутрь.

    «Фонтанка.ру»


    Один из корреспондентов ««Фонтанки», который занимается освещением голосования на выборах президента, был задержан у школы № 222. Несмотря на то, что он даже не зашел внутрь, глава УИК написал заявление, что журналист якобы размахивал руками, нецензурно выражался и приставал к окружающим, «чем нарушил избирательное право других граждан».

    На фото видно, что к дверям школы уже выстроилась очередь. Раннее московская прокуратура предостерегала граждан от участия в акции, суть которой сотоит в том, чтобы одновременно прийти на избирательные участки в 12.00 17 января. «Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий разъясняем, что за их совершение ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность»,- сообщало ведомство.

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    Комментарии 19

    houspi17 Мар 2024 в 12:45
    ф. надеялалсь на особое к себе отношение?
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 12:44
    Хотел зайти не в ту дверь!
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 12:44
    Придут и за вами. Продолжайте тереть комменты.
    +0−0
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