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    В Гатчине задержали буйную молодежь с пистолетами. Они палили по собакам и в воздух

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    4 комментария

    Десять человек задержали в Гатчине после сообщения о стрельбе по собакам во дворе дома. Среди буйной молодежи оказались пятеро школьников.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, сообщение о выстрелах поступило в полицию накануне днем. Как рассказал жительница дома на Индустриальной улице, неизвестные приехали на автомобиле во двор и начали стрелять из пистолета, в том числе по собакам.

    Прибывшие правоохранители задержали десятерых: пятерых школьников 8–9 классов, 16-летнего работника библиотеки, 17-летнего сотрудника Дома молодежи в Колпино, студента колледжа и двух безработных из Колпино и Череповца.

    Подростков опросили и передали родителям. В отношении двоих нетрудоустроенных составили административные протоколы: одному — за мелкое хулиганство, второму — за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

    Как сообщает издание 47news, у жителя Колпино изъяли газобаллонный аналог пистолета Макарова и сигнальный пистолет, а также патроны к ним. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 4

    Гость17 Мар 2024 в 12:34
    Ну хоть молодёжь обеспокоилась бродячими сабаками, раз других ответственных нет.
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 12:33
    Можно безнаказанно творить любую дичь, главное не упоминать путина.
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 12:31
    Редкий в
    +0−0
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