В Гатчине задержали буйную молодежь с пистолетами. Они палили по собакам и в воздух

Десять человек задержали в Гатчине после сообщения о стрельбе по собакам во дворе дома. Среди буйной молодежи оказались пятеро школьников.



Как стало известно «Фонтанке» 17 марта, сообщение о выстрелах поступило в полицию накануне днем. Как рассказал жительница дома на Индустриальной улице, неизвестные приехали на автомобиле во двор и начали стрелять из пистолета, в том числе по собакам.



Прибывшие правоохранители задержали десятерых: пятерых школьников 8–9 классов, 16-летнего работника библиотеки, 17-летнего сотрудника Дома молодежи в Колпино, студента колледжа и двух безработных из Колпино и Череповца.

