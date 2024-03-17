Муниципальным гусарам пришлось пообщаться с полицией. Их угораздило принести оружие к главку

Исторический квест в центре Петербурга 16 марта прошел с усложнением. Вмешаться пришлось муниципалам.
Как стало известно «Фонтанке», полицию накануне около полудня заинтересовала группа условно вооруженных людей прямо у главка на Суворовском. Объяснять, что никто не собирается стрелять или захватывать органы власти, пришлось главе МО «Смольнинское» Григорию Ранкову. Вооруженной группой оказались участники муниципального исторического квеста, и внешний вид их отсылал к другой эпохе.
Судя по всему, речь идет о военно-патриотическом квесте по станциям «Семь эпох славы Отечества». «Вас ждет увлекательное путешествие по разным интерактивным площадкам с вопросами и заданиями, былинами и сказками, битвами с чудовищами, стрельбой из лука и традиционными русскими играми!» — говорится в анонсе в группе МБУ «Досуговый центр «Зеленый слон» во «ВКонтакте».
Сам Ранков подтвердил «Фонтанке», что приезжал на место, чтобы разъяснить суть мероприятия. После его объяснений всё обошлось.
Напомним, в Петербурге, как и во всей России, 15–17 марта проходит голосование на выборах президента. В горизбиркоме отмечали, что приняты беспрецедентные меры безопасности.