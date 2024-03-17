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    Муниципальным гусарам пришлось пообщаться с полицией. Их угораздило принести оружие к главку

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    7 комментариев

    Исторический квест в центре Петербурга 16 марта прошел с усложнением. Вмешаться пришлось муниципалам.

    Как стало известно «Фонтанке», полицию накануне около полудня заинтересовала группа условно вооруженных людей прямо у главка на Суворовском. Объяснять, что никто не собирается стрелять или захватывать органы власти, пришлось главе МО «Смольнинское» Григорию Ранкову. Вооруженной группой оказались участники муниципального исторического квеста, и внешний вид их отсылал к другой эпохе.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Судя по всему, речь идет о военно-патриотическом квесте по станциям «Семь эпох славы Отечества». «Вас ждет увлекательное путешествие по разным интерактивным площадкам с вопросами и заданиями, былинами и сказками, битвами с чудовищами, стрельбой из лука и традиционными русскими играми!» — говорится в анонсе в группе МБУ «Досуговый центр «Зеленый слон» во «ВКонтакте».


    Сам Ранков подтвердил «Фонтанке», что приезжал на место, чтобы разъяснить суть мероприятия. После его объяснений всё обошлось.

    Напомним, в Петербурге, как и во всей России, 15–17 марта проходит голосование на выборах президента. В горизбиркоме отмечали, что приняты беспрецедентные меры безопасности.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 7

    Игoрь17 Мар 2024 в 12:08
    Ранков уникальный персонаж) никто его не выбирал, выборы проиграл и все равно главой остался. И зп небось получает и Ф его титулует))
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 12:03
    А у нас а 12 народ пошёл!)
    +0−1
    Гость17 Мар 2024 в 11:55
    Нашли, время и место, предводителя посадить, участникам исправительные работы или контракт с М.О. ( в данном контексте Министерство Обороны), раз у них такая тяга к "квестам"..тчк
    +0−0
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