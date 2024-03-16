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    В Петербурге суд удалил с участка члена комиссии, который снимал видео

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    17 комментариев

    Фрунзенский районный суд Петербурга удалил с участка №2144 члена комиссии с правом решающего голоса Никиту Лимонова. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе судов Петербурга, он производил фото и видео съемку, нарушая закон.

    Иск рассматривали поздно вечером 16 марта. Коллеги по избирательной комиссии пожаловались, что Лимонов агитировал против кандидатов и снимал рядом с кабинками для голосования и книгами со списками избирателей. В суде это подтвердили свидетели.

    Лимонов, судя по сайту избиркома, был отправлен на выборы партией «Яблоко». Ещё одного представителя партии пытались удалить с участка на Васильевском острове, однако суд отказал избирательной комиссии.

    В России проходят трехдневные президентские выборы. Оставшиеся два дня, 16 и 17 марта, избирательные участки в Петербурге будут работать с 8 до 20 часов. Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.

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    Комментарии 17

    Гость16 Мар 2024 в 23:46
    лидерство это вам не то, что можно взять и в рот положить.
    если вас не признает лидерство, то лидерство вас разорвёт изнутри.
    почему все страны всякие именно против россии?
    вы знаете почему?
    не знаете. или знаете?
    и почему им русский язык не нравится?
    когда мне, все языки нравятся.
    как вы думаете?
    вот и я так же думаю.
    я тоже не знаю.
    и мы пока не закончили на этом.

    в германии говорят:
    выше закона ничего нет.

    в россии говорят:
    выше меня ничего нет.
    выше меня только бог.
    лишь бог это авторитет.

    какая разница ?
    чего им русский язык не нравится?
    язык русский это язык ангелов.

    а вот там черти.
    конечно им не нравится.
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 23:45
    Удаление члена, пусть даже и УИКа, это, наверное, довольно болезненная операция: комиссия- трансгендер в итоге ведь может получиться.
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 23:44
    Голосуй, не голосуй, всё равно получишь
    +0−0
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