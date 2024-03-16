В Петербурге суд удалил с участка члена комиссии, который снимал видео

Фрунзенский районный суд Петербурга удалил с участка №2144 члена комиссии с правом решающего голоса Никиту Лимонова. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе судов Петербурга, он производил фото и видео съемку, нарушая закон.

Иск рассматривали поздно вечером 16 марта. Коллеги по избирательной комиссии пожаловались, что Лимонов агитировал против кандидатов и снимал рядом с кабинками для голосования и книгами со списками избирателей. В суде это подтвердили свидетели.

Лимонов, судя по сайту избиркома, был отправлен на выборы партией «Яблоко». Ещё одного представителя партии пытались удалить с участка на Васильевском острове, однако суд отказал избирательной комиссии.