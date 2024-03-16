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    Не больше десяти штук в руки. Операторы ограничили продажу сим-карт из-за выборов

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    10 комментариев

    Минцифры направило крупнейшим российским операторам требование ограничить массовую продажу с 12 по 20 марта. Теперь операторы не продают больше десяти карт в одни руки и строже требуют подтверждать личность, выяснил РБК 16 марта.

    Соответствующие письма разослали своим партнерам операторы МТС, «МегаФон», Tele2 и «Билайн», рассказал РБК источник в одной из компаний. Эксперты объяснили это борьбой с провокациями во время выборов.

    «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) ограничил продажу карт иностранцам и людям без гражданства онлайн, без заполнения бумажного договора. Если карту все-таки продали, то оператор ее заблокирует.

    В письме от «ВымпелКома» («Билайн») также говорится, что регистрация сим-карт возможна только при физическом присутствии клиента. Все купленные, но не зарегистрированные карты будут блокировать спустя сутки после активации. В блок попадут и те, кто не прошел верификацию паспортных данных с помощью госинформсистем.

    МТС и «МегаФон», по данным источника издания, также ограничили продажу более десяти сим-карт в одни руки.

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    Комментарии 10

    MidNightWoodpecker16 Мар 2024 в 17:47
    Больше трех в руки не давать! Только в порядке очереди! И вообще, может лучше талоны на них ввести.
    +0−0
    sysh16 Мар 2024 в 17:30
    строже требуют подтверждать личность

    Очень,очень строго и глазки так,домиком.А еще и паспорт могут попросить.
    +1−0
    Гость16 Мар 2024 в 17:00
    Какая дикость
    +1−0
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