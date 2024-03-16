Не больше десяти штук в руки. Операторы ограничили продажу сим-карт из-за выборов

Минцифры направило крупнейшим российским операторам требование ограничить массовую продажу с 12 по 20 марта. Теперь операторы не продают больше десяти карт в одни руки и строже требуют подтверждать личность, выяснил РБК 16 марта.

Соответствующие письма разослали своим партнерам операторы МТС, «МегаФон», Tele2 и «Билайн», рассказал РБК источник в одной из компаний. Эксперты объяснили это борьбой с провокациями во время выборов.

«Т2 РТК Холдинг» (Tele2) ограничил продажу карт иностранцам и людям без гражданства онлайн, без заполнения бумажного договора. Если карту все-таки продали, то оператор ее заблокирует.