Москалькова приехала к участку в Ивангороде, где голосуют жители Эстонии. Она увидела на границе недружелюбную обстановку

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила Ивангород, где голосуют жители Нарвы и других эстонских городов. Омбудсмен заявила, что в соседней стране нарушаются права человека.
Москалькова побывала в Ивангороде 16 марта. По ее словам, она получила сигналы о нарушении прав человека со стороны Эстонии. Граждане России, которые проживают на эстонской стороне, могут проголосовать на специальном участке, но сперва им надо преодолеть границу. Москалькова утверждает, что желающие отдать свой голос по два часа стоят на погранпереходе.
«Видно, что создана недружелюбная обстановка, по радио объявляется предупреждение о возможных неблагоприятных последствиях», — сообщила омбудсмен и добавила, что обратилась в международные организации.