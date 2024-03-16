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    Москалькова приехала к участку в Ивангороде, где голосуют жители Эстонии. Она увидела на границе недружелюбную обстановку

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    86 комментариев

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила Ивангород, где голосуют жители Нарвы и других эстонских городов. Омбудсмен заявила, что в соседней стране нарушаются права человека.

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    Москалькова побывала в Ивангороде 16 марта. По ее словам, она получила сигналы о нарушении прав человека со стороны Эстонии. Граждане России, которые проживают на эстонской стороне, могут проголосовать на специальном участке, но сперва им надо преодолеть границу. Москалькова утверждает, что желающие отдать свой голос по два часа стоят на погранпереходе.

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    «Видно, что создана недружелюбная обстановка, по радио объявляется предупреждение о возможных неблагоприятных последствиях», — сообщила омбудсмен и добавила, что обратилась в международные организации.

    Фото: #ИЗБИРКОМ47
    Фото: #ИЗБИРКОМ47

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    Комментарии 86

    Гость16 Мар 2024 в 17:57
    если всё так, почему тогда граждане РФ из Эстонии продолжают там жить. Бедные люди! Надо давно уже вернуться на родину и там голосовать.
    +0−0
    Snow*16 Мар 2024 в 17:54
    Таки это разведчики-нелегалы скрытно выдвигаются на родину проголосовать, а потом обратно - в логово врага.
    +1−0
    Гость16 Мар 2024 в 17:52
    Так это очередь со стороны Ивангорода, чтобы в Эстонию пройти
    +0−0
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