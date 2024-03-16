Будет скользко. В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололеда

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Как сообщает Смольный, он продлится с 13 часов 17 марта до 12 часов 18 марта.
Городские власти просят пешеходов и автомобилистов соблюдать особую осторожность. Водителей по возможности просят отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.
По прогнозам Александра Колесова, ожидается похолодание и существенное понижение среднесуточной температуры. Напомним, что последние несколько дней в Петербурге теплее нормы.