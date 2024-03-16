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    Будет скользко. В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололеда

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    18 комментариев

    В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Как сообщает Смольный, он продлится с 13 часов 17 марта до 12 часов 18 марта.

    Городские власти просят пешеходов и автомобилистов соблюдать особую осторожность. Водителей по возможности просят отказаться от поездок на личном транспорте из-за высокого риска ДТП.

    По прогнозам Александра Колесова, ожидается похолодание и существенное понижение среднесуточной температуры. Напомним, что последние несколько дней в Петербурге теплее нормы.

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    Комментарии 18

    Гость16 Мар 2024 в 17:16
    Главное аккуратность.
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 17:01
    Грязелед а не гололед пока что.
    +0−0
    Lom16 Мар 2024 в 16:42
    Максимальная скользкость гололеда будет завтра около 12. Граждане, будьте осторожны!
    +0−0
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