    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    3 м/с, ю-з

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.87eur99.97

    «По-моему, вы все сошли с ума». Маковецкий не стал общаться с полицией и СМИ насчет пропажи 200 тысяч

    22330
    119 комментариев

    Неприятная и запутанная история приключилась с актером Сергеем Маковецким в Петербурге. Ночью 16 марта полиции сообщили о пропаже у артиста 200 тысяч рублей.

    Как стало известно «Фонтанке», мужчина, представившийся Маковецким, позвонил в полицию и рассказал о недостаче. Говорил, что деньги лежали в рюкзаке, а теперь их там нет. В отель приехал оперуполномоченный полиции. В ходе разбирательства актер не смог сообщить обстоятельств пропажи денежных средств. Писать заявление он отказался.

    «Фонтанка» позвонила Сергею Маковецкому. Он сразу понял, что корреспондент хочет у него спросить. Ответ был неожиданным, актер приправил комментарий пикантным матерным словом.

    «Ой, я знаю, о чем вы хотите спросить. Милая, уважаемая барышня, ответьте мне на вопрос: у нас все настолько здорово, что вы нашли тему вселенского масштаба, больше не о чем говорить? Ребятушки, милые, я вас очень уважаю, но простите за выражение, по-моему, вы все [сошли с ума] немножечко. До свидания, милая моя, хорошего дня», — сказал артист.

    Сергей Маковецкий — актер театра и кино, народный артист России, снялся в десятках известных отечественных картин. Зрителям он знаком по фильмам «Брат 2», «72 метра», «Жмурки», «Мне не больно», «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, «Поп» и так далее.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру
    ЛАЙК26
    СМЕХ75
    УДИВЛЕНИЕ14
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 119

    Гость16 Мар 2024 в 17:15
    "Кто Вам дал право беспокоить меня из-за какой-то сдачи! "
    +0−0
    Slava_Rossii216 Мар 2024 в 16:01
    Позорная выходка актёра. И какая-то мутная история якобы с пропавшими деньгами, о которой он не хочет заявлять.
    +3−1
    Гость16 Мар 2024 в 15:58
    А что за отель?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    119
    close