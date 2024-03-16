«По-моему, вы все сошли с ума». Маковецкий не стал общаться с полицией и СМИ насчет пропажи 200 тысяч

Неприятная и запутанная история приключилась с актером Сергеем Маковецким в Петербурге. Ночью 16 марта полиции сообщили о пропаже у артиста 200 тысяч рублей.



Как стало известно «Фонтанке», мужчина, представившийся Маковецким, позвонил в полицию и рассказал о недостаче. Говорил, что деньги лежали в рюкзаке, а теперь их там нет. В отель приехал оперуполномоченный полиции. В ходе разбирательства актер не смог сообщить обстоятельств пропажи денежных средств. Писать заявление он отказался.



«Фонтанка» позвонила Сергею Маковецкому. Он сразу понял, что корреспондент хочет у него спросить. Ответ был неожиданным, актер приправил комментарий пикантным матерным словом.

