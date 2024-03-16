«По-моему, вы все сошли с ума». Маковецкий не стал общаться с полицией и СМИ насчет пропажи 200 тысяч

Неприятная и запутанная история приключилась с актером Сергеем Маковецким в Петербурге. Ночью 16 марта полиции сообщили о пропаже у артиста 200 тысяч рублей.
Как стало известно «Фонтанке», мужчина, представившийся Маковецким, позвонил в полицию и рассказал о недостаче. Говорил, что деньги лежали в рюкзаке, а теперь их там нет. В отель приехал оперуполномоченный полиции. В ходе разбирательства актер не смог сообщить обстоятельств пропажи денежных средств. Писать заявление он отказался.
«Фонтанка» позвонила Сергею Маковецкому. Он сразу понял, что корреспондент хочет у него спросить. Ответ был неожиданным, актер приправил комментарий пикантным матерным словом.
«Ой, я знаю, о чем вы хотите спросить. Милая, уважаемая барышня, ответьте мне на вопрос: у нас все настолько здорово, что вы нашли тему вселенского масштаба, больше не о чем говорить? Ребятушки, милые, я вас очень уважаю, но простите за выражение, по-моему, вы все [сошли с ума] немножечко. До свидания, милая моя, хорошего дня», — сказал артист.
Сергей Маковецкий — актер театра и кино, народный артист России, снялся в десятках известных отечественных картин. Зрителям он знаком по фильмам «Брат 2», «72 метра», «Жмурки», «Мне не больно», «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, «Поп» и так далее.