«Барселона» по-армейски. Что надо знать перед серией СКА и «Автомобилиста»

Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру»/ Архив Поделиться Поделиться





Во втором раунде плей-офф КХЛ петербургский СКА сыграет против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Отдел спорта «Фонтанки» — о главных сюжетах этого противостояния.

Для того, чтобы пройти «Торпедо», хоккейному СКА понадобилось четыре матча: неожиданно проиграли в первом, спаслись во втором, а дальше уже спокойно взяли три игры подряд и вышли в следующий раунд. У «Автомобилиста» соперник по первому раунду был серьезнее — суперзвездный казанский «Ак Барс» под руководством матерого Зинэтулы Билялетдинова. Однако екатеринбуржцам тоже хватило четырех матчей: сначала выиграли три матча подряд (2:1, 4:0, 3:1), потом притормозили, уступив 0:5, и в четвертой игре добили соперника — 2:1.



Одним из неожиданных героев серии стал 38-летний ветеран Сергей Широков. В противостоянии с «Ак Барсом» он набрал 5 очков (2 гола + 3 результативные передачи). Широков хорошо известен петербургским болельщикам. С 2015-го по 2018 год Сергей выступал за СКА, в составе которого в 2017-м выиграл Кубок Гагарина.

Другой важный элемент уральской команды — 29-летний вратарь Евгений Аликин. Для него этот плей-офф — первый в карьере, однако по итогам первого раунда он вышел в лидеры по основным вратарским показателям: 96,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 1,22 и один сухой матч.



Лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в регулярном сезоне был Стефан Да Коста, набравший 54 (18+36) очка. В плей-офф он пока успел провести из-за травмы всего один матч. Не смог завершить серию с «Ак Барсом» из-за повреждения и еще один лидер — нападающий Анатолий Голышев.

«Ждать ли Да Косту и Голышева в первом матче серии? Пока это сложный вопрос», — комментировал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Для самого Заварухина «Автомобилист» пока главный хоккейный проект в его тренерской карьере. Чемпион России-2007 в составе «Салавата Юлаева» возглавляет клуб из Екатеринбурга с 2021 года. С каждым сезоном команда под его руководством становится все крепче. Сезон-2023/24 стал по-настоящему прорывным. Вот уже несколько лет «Автомобилист» имеет один из самых больших бюджетов в лиге, но только сейчас екатеринбуржцы стали напоминать команду, способную на серьезные достижения. И тот факт, что для прохождения именитого «Ак Барса» Заварухину хватило пяти матчей, только подтверждает это ощущение.



«Автомобилист» победил очень сильный «Ак Барс», этим всё сказано. У Екатеринбурга много сильных игроков, легионеров. Широков — олимпийский чемпион, хорошо знакомый нам игрок. У этой команды нет слабых мест», — отмечал тренер СКА Роман Ротенберг.

Делать выводы о соотношении сил по регулярному чемпионату сложно. СКА и «Автомобилист» встречались всего дважды. В Петербурге армейцы уверенно победили — 4:0. Ответная встреча в Екатеринбурге получилась более упорной и завершилась серией буллитов, в которой сильнее оказались хозяева льда (3:2 Б).



Формально, СКА можно считать фаворитом серии, однако у армейцев тоже есть серьезные проблемы с составом. По ходу серии с «Торпедо» выбыли нападающие Борна Рендулич, а также защитники Михаил Пашнин, Андрей Педан и Александр Никишин. Особенно болезненной выглядит потеря Никишина — капитана и лучшего бомбардира СКА в регулярном сезоне. Ротенберг подтвердил, что Александр пропустит начало серии с «Автомобилистом».

«На первый матч с «Автомобилистом» капитаном назначен Павел Дедунов. Никишин не сможет принять участие в первом матче. Он в хорошем состоянии — восстанавливается и готовится. Хоккей — жесткая мужская игра, поэтому идем вперед. В «Барселоне» играл Месси — он уехал, а «Барселона» продолжает побеждать. У нас командная игра. Желаем Саше здоровья, ждем его обратно как можно скорее. Дальше будем побеждать командой», — заявил Ротенберг.



Главный тренер «Автомобилиста» считает, что главный секрет успеха в серии со СКА — это быстрый хоккей и контроль шайбы.



«Это основные моменты. Но, конечно же, нужна плотная игра в обороне на своём пятаке, перед своими воротами, где у СКА было превосходство в серии с «Торпедо». Как справиться с длинной скамейкой СКА? Рациональным хоккеем с нашей стороны, надо сыграть правильно, где-то и в прессинг, и в оборону. Основное — короткие смены, их не надо переигрывать», — отметил Заварухин.



Напомним, что первые два матча серии пройдут 17 и 19 марта в Петербурге, на «СКА Арене». Потом противостояние переместится в Екатеринбург, где команды встретятся 21 и 23 марта. Далее при необходимости игры состоятся 25 (в Петербурге), 27 (в Екатеринбурге) и 29 (в Петербурге) марта. В третий раунд выйдет команда, которая первой одержит четыре победы.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

