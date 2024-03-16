«Грохот — просто жуть». На Литейном столкнулись 6 автомобилей, погиб водитель такси

Шесть легковых автомобилей столкнулись в третьем часу ночи 16 марта на Литейном проспекте в центре Петербурга. Один человек погиб, об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор».
Автор: Дорожный инспектор.
По предварительным данным, 21-летний водитель Toyota Camry, перестраиваясь, врезался в Exeed под управлением ровесника. Последний автомобиль вылетел на трамвайные пути, где подбил такси, за рулем которого был 28-летний молодой человек. В результате аварии он погиб.
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Также в тяжелом состоянии был госпитализирован водитель Exeed: у него тяжелые травмы головы и переломы обеих ног. В такси ехали мужчина и женщина, они получили травмы средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.