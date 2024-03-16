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    «Грохот — просто жуть». На Литейном столкнулись 6 автомобилей, погиб водитель такси

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    17 комментариев

    Шесть легковых автомобилей столкнулись в третьем часу ночи 16 марта на Литейном проспекте в центре Петербурга. Один человек погиб, об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор».

    Автор: Дорожный инспектор.

    По предварительным данным, 21-летний водитель Toyota Camry, перестраиваясь, врезался в Exeed под управлением ровесника. Последний автомобиль вылетел на трамвайные пути, где подбил такси, за рулем которого был 28-летний молодой человек. В результате аварии он погиб.

    читатель «Фонтанки»

    Также в тяжелом состоянии был госпитализирован водитель Exeed: у него тяжелые травмы головы и переломы обеих ног. В такси ехали мужчина и женщина, они получили травмы средней степени тяжести.

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    По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 17

    Гость16 Мар 2024 в 11:03
    Живя в более традиционной стране, я не знаю, что такое Exid, видимо очередной истребитель глубинного народа :)))
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 11:03
    Вот вам живой пример безопасности китайской машины , причём эксид , вроде как премиум.Переломаны ноги, чтож это за скорлупа.
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 10:58
    Сто раз говорю лишать прав виновников даже незначительных аварий на год минимум.
    +0−0
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