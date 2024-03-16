На спасение жизни нужен почти миллион. Помогите восьмилетнему петербуржцу в борьбе с лейкозом

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Тимофей уже несколько лет борется с лейкозом. За четыре года у него случилось два рецидива, и сейчас ему может помочь только пересадка костного мозга. Но подбор и активация неродственного донора, а также доставка трансплантата стоит почти один миллион рублей.



«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Тимофей Тарасов, 8 лет.

Острый лимфобластный лейкоз.

Спасёт трансплантация костного мозга.

Требуются подбор и активация неродственного донора, доставка трансплантата. Стоимость — 958 622 ₽.



«Когда Тимофею было четыре года, у него стала подниматься высокая температура, начали сильно болеть спина и ноги. Потом боли ещё усилились, он не смог встать.

Скорая отвезла сына в больницу, где ему назначили обследование. И неожиданно анализ крови обнаружил в организме Тимофея опухолевые клетки. Затем была пункция костного мозга, которая окончательно подтвердила: сын заболел раком крови! Наша жизнь в один миг разделилась на до и после.



Началось тяжелое лечение, оно длилось больше двух лет — и помогло: благодаря химиотерапии Тимофей достиг ремиссии, вернулся домой, пошёл в первый класс. Мы надеялись забыть о болезни, но она оказалась коварной. В 2022 году у сына случился рецидив, тогда с ним справились с помощью высокодозной химии и лучевой терапии.

Казалось, все беды позади. Однако рак атаковал снова. На этот раз Тимофея спасёт только трансплантация костного мозга. Совместимого родственного донора у него нет, но, к счастью, генетический близнец сына нашёлся в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Однако госквота расходы на подбор, активацию неродственного донора и доставку трансплантата в клинику не покрывает, а для нас эта сумма неподъёмная. Пожалуйста, помогите спасти сына!» Алина Тарасова, Санкт-Петербург.



Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):

«Учитывая диагноз и тяжёлое течение болезни, Тимофею по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подбор и активацию неродственного донора, доставку трансплантата организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».



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Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

