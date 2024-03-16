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    Классику забыли? Проверьте, как вы помните роман «Евгений Онегин»

    Кто за вас пройдет этот тест? Пушкин?

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    12 комментариев
    7 марта в кинотеатрах вышла экранизация романа. А первоисточник вы часом не забыли?
    7 марта в кинотеатрах вышла экранизация романа. А первоисточник вы часом не забыли?Коллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы
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    Недавно отечественные кинодеятели на волне ремейков русской классики добрались и до Онегина. Новый фильм, ставший четвертой экранизацией пушкинского романа, вышел 7 марта. Но часто не всем деталям находится место на экране. А те, кто последний раз читал роман в юношестве, и вовсе могут не узнать некоторых героев. Чтобы такого не случилось, давайте быстро проверим, как хорошо вы помните «Евгения Онегина».

    На этом языке Онегин «совершенно мог изъясняться и писал». Каким языком свободно владел герой?

    Из какой страны Ленский вернулся в Россию?

    Как звали сестру Татьяны Лариной, в которую влюбился Ленский?

    Что сделал Онегин с наследством, полученным от отца?

    Какое животное появляется во сне Татьяны?

    Что стало причиной дуэли главных героев?

    Кто был секундантом Онегина на дуэли?

    С каким героем другого произведения Пушкин сравнивает характер и стиль жизни Онегина?

    Чьи труды Онегин не любил читать?

    Чем заканчивается действие романа?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Классику забыли? Проверьте, как вы помните роман «Евгений Онегин»

    Ну и ну. Вам стоит перечитать «энциклопедию русской жизни».

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Классику забыли? Проверьте, как вы помните роман «Евгений Онегин»

    Вероятно, последний раз вы читали роман в школе. Но всё еще помните многие детали.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Классику забыли? Проверьте, как вы помните роман «Евгений Онегин»

    По роману Пушкин рассыпал множество деталей, а вы забыли всего одну. Не беда!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Классику забыли? Проверьте, как вы помните роман «Евгений Онегин»

    «Воспитаньем, слава богу, у нас немудрено блеснуть». Поздравляем!

    Поделитесь результатом

    7 марта в кинотеатрах вышла экранизация романа. А первоисточник вы часом не забыли?
    7 марта в кинотеатрах вышла экранизация романа. А первоисточник вы часом не забыли?Коллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы

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    Комментарии 12

    triton197716 Мар 2024 в 21:18
    Методом подсознательного "тыка" - 5 из 10))
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 20:50
    А роман "Евгений Пригожин" вы помните?
    Пригожин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где, может быть, родились вы. Или блистали, мой читатель
    +1−1
    Гость16 Мар 2024 в 20:35
    пушкин безнадежно устарел. в помойку
    +0−5
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