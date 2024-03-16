Недавно отечественные кинодеятели на волне ремейков русской классики добрались и до Онегина. Новый фильм, ставший четвертой экранизацией пушкинского романа, вышел 7 марта. Но часто не всем деталям находится место на экране. А те, кто последний раз читал роман в юношестве, и вовсе могут не узнать некоторых героев. Чтобы такого не случилось, давайте быстро проверим, как хорошо вы помните «Евгения Онегина».
Классику забыли? Проверьте, как вы помните роман «Евгений Онегин»
Кто за вас пройдет этот тест? Пушкин?
16 марта 2024, 20:15
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Ну и ну. Вам стоит перечитать «энциклопедию русской жизни».
Вероятно, последний раз вы читали роман в школе. Но всё еще помните многие детали.
По роману Пушкин рассыпал множество деталей, а вы забыли всего одну. Не беда!
«Воспитаньем, слава богу, у нас немудрено блеснуть». Поздравляем!