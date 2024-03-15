Взрыв убил двух коммунальщиков в Хасавюрте. Виновен газ в канализации

В Дагестане организовали доследственную проверку по факту гибели двух сотрудников ЖКХ в Хасавюртовском районе. Виной всему взрыв газа в канализационной трубе.
Как сообщает СК республики 15 марта, двое коммунальщиков прибыли к жилому дому в поселке Юбилейный в Хасавюрте для выполнения технических работ.
В результате несоблюдения техники безопасности произошел взрыв ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе. Оба сотрудника погибли.
Следователи выехали на место происшествия. Мэр Хасавюрта выразил соболезнования родным и близким погибших.