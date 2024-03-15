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    Взрыв убил двух коммунальщиков в Хасавюрте. Виновен газ в канализации

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    13 комментариев

    В Дагестане организовали доследственную проверку по факту гибели двух сотрудников ЖКХ в Хасавюртовском районе. Виной всему взрыв газа в канализационной трубе.

    Как сообщает СК республики 15 марта, двое коммунальщиков прибыли к жилому дому в поселке Юбилейный в Хасавюрте для выполнения технических работ.

    В результате несоблюдения техники безопасности произошел взрыв ацетиленовой газовоздушной смеси, находящейся в канализационной трубе. Оба сотрудника погибли.

    Следователи выехали на место происшествия. Мэр Хасавюрта выразил соболезнования родным и близким погибших.

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    Взрыв в канализации
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    Комментарии 13

    Гость16 Мар 2024 в 01:31
    С саботажниками, в лице местных чиновников и подконтрольных им городских структур и диверсанты никакие не нужны
    +0−0
    28030352916 Мар 2024 в 00:47
    Кто-то карбид в канализацию набросал?
    +0−0
    Огромная польза!16 Мар 2024 в 00:28
    Как говорится - не курите, где попало. Курите, где ещё не попало.
    +0−0
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