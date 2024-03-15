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    Сказка Ильи Учителя «Летучий корабль» по мотивам знаменитого мультфильма выходит в прокат

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    Фото: nkino.ru/
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    21 марта в прокат выходит семейное фэнтези Ильи Учителя «Летучий корабль». За основу, конечно, взят музыкальный мультфильм Гарри Бардина 1979 года. Кое-что, впрочем, изменили. По сюжету мультфильма царь хотел выдать свою дочь царевну Забаву за боярина Полкана. В новом фильме её жених — богатый иностранец Поль, который претендует на корону. Но царевна, конечно, хочет выйти замуж по любви, и её выбор — простой и честный матрос Иван. С помощью обитателей волшебного леса Иван строит Летучий корабль, чтобы улететь на нем с любимой, но сперва ему приходится сразиться с Полем, который обращается к силам темной магии.

    В предстоящем фильме, как и в оригинале, будут музыкальные номера. Стоит напомнить, что тексты к песням писал Юрий Энтин, а музыку — Максим Дунаевский. В новой картине Забава и Иван запоют голосами Анны Пересильд и Федора Инсарова. Самих героев сыграют Александр Метелкин и Ксения Трейстер. Роль царя исполнит Леонид Ярмольник, а Поля — Андрей Бурковский. Сергей Гармаш сыграет Водяного, а Полине Гагариной досталась роль нового персонажа, Леди Джейн. Анна Уколова станет Соловьем-Разбойником, а Ксения Раппопорт — Цыганкой.

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: nkino.ru/

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