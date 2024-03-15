Над предприятием в Калужской области взорвался беспилотник

Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник взорвался над предприятием в Калужской области, еще два упали на его территории. Об этом 15 марта сообщает губернатор региона Вячеслав Шапша.



Всего за минувшую ночь регион атаковали четыре беспилотника, один из которых сбили средствами ПВО. Предприятие не пострадало и продолжает работу. Пострадавших и разрушений нет. Оперативная группа завершила осмотр места падения.



По данным Минобороны, средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа и два реактивных снаряда системы залпового огня БМ-21 «Град» над территориями Белгородской и Калужской областей.

