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    Бросила коктейль Молотова у школы в Петербурге

    Русалочий концерт с костюмами от модного бренда и музыкой Вассы Боковой состоится на Новой сцене Александринского театра

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    На Новой сцене Александринского театра 16 марта состоится семейная премьера «Театрального проекта 27» — спектакль «Лина-Марлина» в постановке Романа Бокланова по мотивам одноимённой книги Кристины Кретовой.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Этот спектакль родился в прошлом году в Москве и в Петербурге будет представлен впервые. «Лина-Марлина» — настоящий фэнтези-концерт с костюмами от модного бренда Vereja и музыкой в исполнении молодой звезды сериала «Король и шут», певицы Вассы Боковой.

    В морском городе живет необычная русалка — ее сложно не заметить среди других, ведь она родилась с ярко-синими волосами. Еще Лину отличает чудесный переливчатый голос, и она, будучи подростком, решает воплотить в жизнь свою мечту и стать певицей. Реализовать себя оказывается не так-то просто — родители Лины слишком боятся за безопасность своей девочки и потому стараются всячески спрятать ее индивидуальность. Не выдержав гиперопеки, Лина решает сбежать из дома и оказывается в темных водах, населенных страшными морскими чудищами.

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    Игорь Андреев, креативный директор бренда Vereja, поделился своими впечатлениями о спектакле: «Мы делали костюмы для спектакля «Лина-Марлина», и я, конечно же, как любой человек, который делает спектакль, смотрел на свои костюмы — они невероятные, крутые. И очень круто, как персонажи развиваются по мере того, как идёт спектакль. Начинается всё с серого мира, где люди выглядят одинаково, где у тебя нет права голоса, но у Лины настолько бурный бойкий нрав, что она начинает петь, показывать свои синие волосы, и начинается шоу. Спектакль крутой, можно и поплакать, и посмеяться. Мне кажется, он никого не оставит равнодушным». Так, необычные яркие костюмы, созданные Vereja, стали важной составляющей спектакля. Vereja — молодой бренд, который был создан в 2020 году, однако его автор уже включен Vogue в список самых многообещающих молодых дизайнеров мира.

    12+

    Арина Хек

    Фото: предоставлено организаторами

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