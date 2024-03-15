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    Хабаровчанин увел чужого йорка из магазина и попытался обменять его на спирт

    1967
    31 комментарий

    Ирина Волк / Telegram

    Полиция Хабаровска нашла похитителя собаки по обертке от мороженого. Чужого питомца мужчина попытался «сдать» в пункт приема вторсырья в обмен на спирт.

    Жительница Хабаровска пошла гулять с десятилетним йоркширским терьером по кличке Макс и зашла в местный супермаркет. Питомца из-за грязных лап женщина в торговый зал брать не стала, привязав его в тамбуре возле входной двери, а вернувшись с покупками, на месте его не нашла. Работники магазина изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что Макса отвязал и похитил неизвестный мужчина. Хозяйка йорка обратилась в полицию, рассказала 15 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители изучили записи с камер более пристально и установили, что перед кражей злоумышленник купил мороженое и выкинул упаковку от него в урну. На обертке удалось обнаружить четкий и пригодный для идентификации отпечаток пальца, по которому быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний мастер по ремонту обуви, проживающий на соседней улице. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

    Когда в квартиру подозреваемого нагрянули полицейские, там шло застолье. Нетрезвый мужчина спал, а испуганный Макс сидел в углу на кухне. Подозреваемый отпираться не стал и пояснил, что увел собаку, чтобы потом продать. Мужчина попытался обменять йорка на спирт в пункте приема вторсырья, но получил отказ. После этого он решил разместить в интернете объявление о продаже собаки, но плану помешала полиция.

    «Сейчас Макс дома и, по словам хозяйки, уже отошел от пережитого стресса», — добавила Волк. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

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    ХабаровскКражаКража собакиЖивотные
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    Комментарии 31

    Гость15 Мар 2024 в 16:13
    Собачники , ваши псины даже за стакан портвейна 777 никому не нежны .
    +0−0
    Гость15 Мар 2024 в 16:08
    Привязывает собаку , которая по дороге в магазин нюхает чужие какашки . Потом этими погаными руками продукты питания на прилавках трогает .
    +0−0
    Гость15 Мар 2024 в 16:07
    Будут ли ценные откровения от местных Шариковых? Причём здесь они могут высказаться об обоих своих соплеменниках. 🤭
    +0−0
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