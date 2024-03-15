Хабаровчанин увел чужого йорка из магазина и попытался обменять его на спирт

Ирина Волк / Telegram

Полиция Хабаровска нашла похитителя собаки по обертке от мороженого. Чужого питомца мужчина попытался «сдать» в пункт приема вторсырья в обмен на спирт. Жительница Хабаровска пошла гулять с десятилетним йоркширским терьером по кличке Макс и зашла в местный супермаркет. Питомца из-за грязных лап женщина в торговый зал брать не стала, привязав его в тамбуре возле входной двери, а вернувшись с покупками, на месте его не нашла. Работники магазина изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что Макса отвязал и похитил неизвестный мужчина. Хозяйка йорка обратилась в полицию, рассказала 15 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители изучили записи с камер более пристально и установили, что перед кражей злоумышленник купил мороженое и выкинул упаковку от него в урну. На обертке удалось обнаружить четкий и пригодный для идентификации отпечаток пальца, по которому быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний мастер по ремонту обуви, проживающий на соседней улице. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Когда в квартиру подозреваемого нагрянули полицейские, там шло застолье. Нетрезвый мужчина спал, а испуганный Макс сидел в углу на кухне. Подозреваемый отпираться не стал и пояснил, что увел собаку, чтобы потом продать. Мужчина попытался обменять йорка на спирт в пункте приема вторсырья, но получил отказ. После этого он решил разместить в интернете объявление о продаже собаки, но плану помешала полиция.