Школьникам Петербурга и Москвы расскажут об уважительном отношении к людям с инвалидностью

Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"» запускает ежегодный проект «Школа жизни», сообщили в пресс-службе организации. Ученики 1–11-х классов школ Петербурга, Москвы и Московской области в рамках проекта узнают об этике общения со сверстниками, столкнувшимися с инвалидностью, а также смогут сделать первые шаги в добровольческой деятельности.

Родители не всегда знают, как рассказать своим детям, что такое инвалидность, как их научить уважительному отношению к людям с особенностями здоровья, чтобы они с раннего возраста это знали. Не знают, какие слова подобрать и с какого возраста начать об этом говорить. Поэтому благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"» несколько лет назад запустил просветительский проект «Школа жизни». Его цель — начать диалог с детьми о сверстниках с инвалидностью, чтобы у подрастающего поколения не было предубеждений и страхов. Только в 2023 году в проекте приняли участие более 266 тысяч учащихся.



«Конечно, главная задача проекта «Школа жизни» — это начать с ребятами диалог о культуре общения с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Рассказать о том, что не стоит избегать общения с человеком из-за внешних отличий и непохожести. Но на самом деле, как это часто бывает, это разговор о более глобальных вещах. О том, что каждый человек достоин уважительного и бережного отношения и неважно, отличается он от тебя или нет. Кто-то носит очки, у кого-то веснушки, а у кого-то курносый нос или необычная одежда. Все мы знаем, что в школьной среде внешние отличия могут стать весомой причиной для насмешек, а иногда и для открытой агрессии. Поэтому важно понимать, что «Школа жизни» — проект, который воспитывает в детях ценности, необходимые не только для взаимодействия со сверстниками с инвалидностью, но и формирующие безопасное и комфортное пространство для всех», — говорит Евгения Боровкова, руководитель проекта и специалист по развитию социальных проектов фонда.



Проект состоит из двух блоков — теоретического и практического. Первый включает в себя три урока, где детям рассказывают об инклюзии, благотворительности и о том, как помогать нуждающимся. Практический блок предлагает участвовать в социально значимых проектах, таких, как создание видеороликов, работа волонтёрами, организация художественных выставок или изготовление поделок для благотворительных ярмарок.

