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    Бросила коктейль Молотова у школы в Петербурге

    Школьникам Петербурга и Москвы расскажут об уважительном отношении к людям с инвалидностью

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    5 комментариев

    Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"» запускает ежегодный проект «Школа жизни», сообщили в пресс-службе организации. Ученики 1–11-х классов школ Петербурга, Москвы и Московской области в рамках проекта узнают об этике общения со сверстниками, столкнувшимися с инвалидностью, а также смогут сделать первые шаги в добровольческой деятельности.

    Родители не всегда знают, как рассказать своим детям, что такое инвалидность, как их научить уважительному отношению к людям с особенностями здоровья, чтобы они с раннего возраста это знали. Не знают, какие слова подобрать и с какого возраста начать об этом говорить. Поэтому благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"» несколько лет назад запустил просветительский проект «Школа жизни». Его цель — начать диалог с детьми о сверстниках с инвалидностью, чтобы у подрастающего поколения не было предубеждений и страхов. Только в 2023 году в проекте приняли участие более 266 тысяч учащихся.

    «Конечно, главная задача проекта «Школа жизни» — это начать с ребятами диалог о культуре общения с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Рассказать о том, что не стоит избегать общения с человеком из-за внешних отличий и непохожести. Но на самом деле, как это часто бывает, это разговор о более глобальных вещах. О том, что каждый человек достоин уважительного и бережного отношения и неважно, отличается он от тебя или нет. Кто-то носит очки, у кого-то веснушки, а у кого-то курносый нос или необычная одежда. Все мы знаем, что в школьной среде внешние отличия могут стать весомой причиной для насмешек, а иногда и для открытой агрессии. Поэтому важно понимать, что «Школа жизни» — проект, который воспитывает в детях ценности, необходимые не только для взаимодействия со сверстниками с инвалидностью, но и формирующие безопасное и комфортное пространство для всех», — говорит Евгения Боровкова, руководитель проекта и специалист по развитию социальных проектов фонда.

    Проект состоит из двух блоков — теоретического и практического. Первый включает в себя три урока, где детям рассказывают об инклюзии, благотворительности и о том, как помогать нуждающимся. Практический блок предлагает участвовать в социально значимых проектах, таких, как создание видеороликов, работа волонтёрами, организация художественных выставок или изготовление поделок для благотворительных ярмарок.

    «Жизнь — она состоит не только из радости и счастья, на другой чаше весов есть трудности и испытания — это уроки жизни, — рассказывает Светлана Кропачева, мать подопечного детского хосписа. — Мы учимся жить и с тем, и с другим на протяжении всего нашего пути — это и есть школа жизни. Пройти трудный путь возможно, если есть необходимые знания и поддержка, доброта и сострадание. Проект «Школа жизни» — это уроки, которые дают школьникам знание, что в жизни существуют тяжелые заболевания и испытания, но с ними можно жить. Это уроки о поддержке: как каждый из нас может её оказать и получить в той ситуации, когда она очень нужна».

    Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"» с 2003 года помогает детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями и их близким. Фонд содействует созданию инфраструктуры для оказания паллиативной медицинской помощи по всей стране.

    При участии фонда создано пять учреждений детской паллиативной помощи, в том числе в 2010 году в Санкт-Петербурге открыт первый в стране детский хоспис. В 2022 году в Пушкине начал работу единственный в России хоспис для молодых взрослых — тяжелобольных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. В 2019 году совместными силами правительства Московской области и Фонда «Бумажная птица» был открыт детский хоспис в г. Домодедово, ставший координационным центром поддержки семей, столкнувшихся с тяжёлым заболеванием ребенка.

    Сегодня под патронажем фонда находится более 850 семей в Санкт-Петербурге и Московской области, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи.

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    Комментарии 5

    Гость15 Мар 2024 в 15:02
    Об уважении к правительству что ли? Так они упорно не хотят получать справки по инвалидности у психиатра .
    +0−0
    сVоих не бросаем15 Мар 2024 в 15:01
    правильно, скоро их будет немеренно
    +0−0
    Гость15 Мар 2024 в 14:35
    Это все конечно прекрасно, но есть вопрос. А детям с инвалидностью (особенно ментальной) этот замечательный фонд расскажет об уважительном отношении к здоровым сверстникам?
    +0−0
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