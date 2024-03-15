Пулково за два месяца обслужило пол-Петербурга

Петербургский аэропорт Пулково за первые два месяца 2024 года обслужил 2,7 миллиона пассажиров — это примерно половина населения Петербурга (на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года). Было совершено 11,3 тысячи взлетно-посадочных операций. Об этом «Фонтанке» сообщили 15 марта в пресс-службе воздушной гавани.



Внутренними рейсами воспользовались 2,2 миллиона пассажиров. Самые популярные направления: Москва, Калининград, Сочи, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Самара, Новосибирск, Уфа и Архангельск.



На международных рейсах пассажиропоток составил 500 тысяч человек. Чаще всего летали в Стамбул, Дубай, Минск, Анталью, Ташкент, Самарканд, Ереван, Душанбе, Баку и Пхукет.

