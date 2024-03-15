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    Пулково за два месяца обслужило пол-Петербурга

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    10 комментариев

    Петербургский аэропорт Пулково за первые два месяца 2024 года обслужил 2,7 миллиона пассажиров — это примерно половина населения Петербурга (на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года). Было совершено 11,3 тысячи взлетно-посадочных операций. Об этом «Фонтанке» сообщили 15 марта в пресс-службе воздушной гавани.

    Внутренними рейсами воспользовались 2,2 миллиона пассажиров. Самые популярные направления: Москва, Калининград, Сочи, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Самара, Новосибирск, Уфа и Архангельск.

    На международных рейсах пассажиропоток составил 500 тысяч человек. Чаще всего летали в Стамбул, Дубай, Минск, Анталью, Ташкент, Самарканд, Ереван, Душанбе, Баку и Пхукет.

    Среди российских авиакомпаний лидерами по объему перевозок стали «Россия», «Победа» и «Аэрофлот». Среди зарубежных — Uzbekistan Airways, Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

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    ПулковоАэропорт Пулково
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    Комментарии 10

    Игорь Соколов15 Мар 2024 в 16:49
    Стамбул, Дубай, Минск, Анталью, Ташкент, Самарканд, Ереван, Душанбе, Баку и Пхукет... а ведь когда-то летали во Франкфурт и Мюнхен... Лондон и Париж... ну что ж, это ваш выбор, россияне...
    +1−0
    Гость15 Мар 2024 в 16:36
    В среднем все едят голубцы хехе.
    +0−0
    Гость15 Мар 2024 в 15:18
    это примерно даже не треть "населения" спб
    +0−0
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