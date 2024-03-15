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    Лишь гений способен ответить на 10/10 вопросов. Проверьте себя

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    Фото: Bulat Silvia / iStock
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    Предлагаем не только проверить, но и потренировать эрудицию. Вопросы касаются самых разных сфер: от истории до биологии. Попробуйте вспомнить интересные факты или подключить интуицию — пройдите тест от наших коллег из Woman.ru.

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    Фото: Bulat Silvia / iStock

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    Комментарии 36

    26077642116 Мар 2024 в 15:44
    Автор явно ЕГЭ-шник, не имеющий и понятия о гениальности. Меряет на угадайку. Кстати, изобретатель компьютера - дон Раймундо Лулл (Луллий), испанский монах, 1237 год. Механическое устройство путём вероятностного перебора транслировало "Божью волю". Есть ли пример более мощного интеллекта?
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 10:19
    Один ответ не засчитали, про пеший переход. Хотя ответ был правильным. Когда тест составлен с ошибками, это нехорошо.
    +0−0
    Гость16 Мар 2024 в 10:10
    "А вот и нет! Можно пройти по льду из Чукотки на Аляску." - а вот и нет, нельзя. Когда-то давно было можно, теперь там нет сплошного льда. Тому же Дмитрию Шпаро в 1993-м так и не удалось, часть пути пришлось на вертолете преодолевать. Так что составлял не гений задачку.
    +0−0
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