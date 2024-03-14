В Финляндии арестовали троих по подозрению в хищении средств Минобороны Украины

В Финляндии арестовали троих человек по подозрению в хищении средств Министерства обороны Украины, сообщает Helsingin Sanomat в четверг, 14 марта. По версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), мужчины, один из которых является гражданином Финляндии, незаконно присвоили 5,7 миллиона евро, предназначенных для покупки бронежилетов. На них они приобретали роскошные машины и недвижимость.



Аресты были произведены в понедельник в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией Финляндии, пишет Yle.



По данным издания, украинские власти хотят использовать конфискованное имущество арестованных на покупку новых бронежилетов.