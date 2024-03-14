    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    4 м/с, ю-з

    755мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.64eur100.26

    В Финляндии арестовали троих по подозрению в хищении средств Минобороны Украины

    4170
    48 комментариев

    В Финляндии арестовали троих человек по подозрению в хищении средств Министерства обороны Украины, сообщает Helsingin Sanomat в четверг, 14 марта. По версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), мужчины, один из которых является гражданином Финляндии, незаконно присвоили 5,7 миллиона евро, предназначенных для покупки бронежилетов. На них они приобретали роскошные машины и недвижимость.

    Аресты были произведены в понедельник в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией Финляндии, пишет Yle.

    По данным издания, украинские власти хотят использовать конфискованное имущество арестованных на покупку новых бронежилетов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Финляндия
    ЛАЙК11
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 48

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    48
    close