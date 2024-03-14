    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    4 м/с, ю-з

    755мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.64eur100.26

    В аэропорту Хельсинки-Вантаа топлива хватит чуть меньше, чем на неделю. Там бастуют профсоюзы

    3370
    53 комментария

    В аэропорту Хельсинки-Вантаа топлива хватит чуть меньше, чем на неделю. Об этом 14 марта пишет Yle со ссылкой на главного операционного директора Shell Aviation Ярмо Харо.

    11 марта профсоюз работников автотранспорта AKT объявил двухнедельную забастовку из-за несогласия с планами властей реформировать работу трудовых объединений. Из-за этого в аэропорт перестали доставлять топливо.

    По словам Харо, запасы сокращаются, но немного медленнее, чем ожидалось. Кроме того, во время забастовки в аэропорт было доставлено небольшое количество топлива, которое обеспечивает безопасность приоритетных полетов — Оборонительных сил, Погранохраны и медицинских вертолетов.

    Компания Finavia, управляющая аэропортом, ранее попросила авиакомпании по возможности заправлять самолеты максимальным количеством топлива в других странах. Некоторые перевозчики сообщили, что в ближайшие две недели будут делать техническую остановку по пути в Хельсинки, например в Стокгольме, специально для заправки воздушных бортов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Финляндия
    ЛАЙК6
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 53

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    53
    close