В аэропорту Хельсинки-Вантаа топлива хватит чуть меньше, чем на неделю. Там бастуют профсоюзы

В аэропорту Хельсинки-Вантаа топлива хватит чуть меньше, чем на неделю. Об этом 14 марта пишет Yle со ссылкой на главного операционного директора Shell Aviation Ярмо Харо.



11 марта профсоюз работников автотранспорта AKT объявил двухнедельную забастовку из-за несогласия с планами властей реформировать работу трудовых объединений. Из-за этого в аэропорт перестали доставлять топливо.



По словам Харо, запасы сокращаются, но немного медленнее, чем ожидалось. Кроме того, во время забастовки в аэропорт было доставлено небольшое количество топлива, которое обеспечивает безопасность приоритетных полетов — Оборонительных сил, Погранохраны и медицинских вертолетов.

