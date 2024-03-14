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    Роскосмос сфотографировал циклон, который сдувает жителей Камчатки

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    Госкорпорация «Роскосмос» вечером 14 марта опубликовала эффектное фото с околоземной орбиты. На снимке, который передал на Землю спутник «Метеор-М», — мощный тихоокеанский циклон на Дальнем Востоке.

    «Под ударом стихии оказались Курильские острова и Камчатка. В Петропавловске-Камчатском порывы ветра достигают 60 м/с. У берегов полуострова объявлено штормовое предупреждение», — сказано в сообщении.

    Фото: Госкорпорация «Роскосмос»
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    Как передает 14 марта Интерфакс, на Камчатке утром в четверг ветром повалило деревья и несколько дорожных знаков, сорвало светофор. В Петропавловске-Камчатском закрыты все школы.

    Авиасообщение с Камчаткой нарушено. Закрыты для проезда участки федеральной трассы морпорт — аэропорт, соединяющей города Петропавловск-Камчатской и Елизово, и дороги регионального значения Петропавловск-Камчатский — Мильково.

    Роскосмос продолжает следить за циклоном.

    Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

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