Роскосмос сфотографировал циклон, который сдувает жителей Камчатки

Госкорпорация «Роскосмос» вечером 14 марта опубликовала эффектное фото с околоземной орбиты. На снимке, который передал на Землю спутник «Метеор-М», — мощный тихоокеанский циклон на Дальнем Востоке.
«Под ударом стихии оказались Курильские острова и Камчатка. В Петропавловске-Камчатском порывы ветра достигают 60 м/с. У берегов полуострова объявлено штормовое предупреждение», — сказано в сообщении.
Как передает 14 марта Интерфакс, на Камчатке утром в четверг ветром повалило деревья и несколько дорожных знаков, сорвало светофор. В Петропавловске-Камчатском закрыты все школы.
Авиасообщение с Камчаткой нарушено. Закрыты для проезда участки федеральной трассы морпорт — аэропорт, соединяющей города Петропавловск-Камчатской и Елизово, и дороги регионального значения Петропавловск-Камчатский — Мильково.
Роскосмос продолжает следить за циклоном.