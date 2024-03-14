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    В Филармонии зазвучат «Голос кита», шум поездов и воспоминания узников концлагерей

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    Московский ансамбль современной музыки — один из главных «проводников» творчества академических авторов XX–XXI века — выступит в Большом зале петербургской Филармонии 20 марта с программой «Голос кита 2.0» (6+). Она посвящена творчеству американских композиторов.

    Московский ансамбль современной музыки
    Московский ансамбль современной музыкиФото: пресс-служба Филармонии
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    Особенность программы не только в том, что эти произведения редко звучат на петербургской сцене, но и в том, как они звучат: исполнители используют «препарированные» (подготовленные с помощью специального оборудования) инструменты и речь, фонограмму и маски.

    Произведение «Голос кита» (1971) Джорджа Крама вдохновлено «песнями» горбатого кита. По замыслу автора, сочинение охватывает события всей истории Земли, его средние части-вариации носят названия геологических периодов — от Архейской эры (4 миллиарда лет назад) через Мезозойскую с ее динозаврами, до нынешней Кайнозойской.

    Пьесы «Примитив» и «Тотемный предок» автор знаменитого музыкального «перформанса» 4’33 Джон Кейдж написал в 1940-е. Именно он начал использовать в своих произведениях «подготовленное фортепиано», в котором усилена роль ударного начала.

    «Разные поезда» создателя минимализма Стива Райха (1988) — композиция для квартета и фонограммы со звуками поездов и перекомпонованной речью. Идея «родом» из детства композитора: его родители рано развелись, и на рубеже 1930–1940-х он часто ездил между городами, где они жили, на поездах. Части пьесы называются: «Америка — Перед войной», «Европа — В годы войны», «После войны» — в основу первой из них положена записанная речь гувернантки композитора, а в основу второй — воспоминания бывших узников концлагерей.

    Постминималист, автор музыки к кинофильмам Паоло Соррентино, обладатель Пулитцеровской премии и премии Grammy Дэвид Лэнг написал пьесу «Мой совершенно пустой рот» в 1999 году. Словосочетание в ее основе (в английском эквиваленте — My Very Empty Mouth) помогало ему в детстве запомнить порядок планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс. Одна беда: как считалка продолжалась дальше, композитор не запомнил, поэтому половина Солнечной системы «потерялась».

    Начало концерта в 20:00.

    Московский ансамбль современной музыки
    Московский ансамбль современной музыкиФото: пресс-служба Филармонии

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