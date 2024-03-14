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    Русский музей откроет выставку-посвящение художнику и главному хранителю Мстиславу Фармаковскому

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    На выставке в Садовом вестибюле Михайловского дворца вы увидите пятнадцать произведений живописи и графики, архивные материалы, а также рукописный журнал Историко-бытового отдела «Чугунная шляпа».

    Фармаковский М. В. Вечер на Ниле. 1907. Картон, тушь, перо, кисть, бронзовая краска, белила
    Фармаковский М. В. Вечер на Ниле. 1907. Картон, тушь, перо, кисть, бронзовая краска, белилаФото: пресс-служба Русского музея
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    Мстислав Фармаковский (1873–1946) учился в Одессе и Дюссельдорфе, вместе с Николаем Гумилёвым издавал в Париже журнал об искусстве «Сириус». Во втором номере этого издания состоялся литературный дебют Анны Ахматовой. В советский период Фармаковский занимался научно-хранительской работой в Русском музее, Институте истории материальной культуры РАН и преподавал. Его живописное наследие не афишировалось и со временем его практически забыли, отмечают в ГРМ.

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    Мстислав Фармаковский внёс большой вклад в реставрационную традицию Русского музея, разработал принципы работы многих музейных служб. Он был главным хранителем музея в период Великой Отечественной и занимался сохранением той части коллекции, которую не эвакуировали из Ленинграда. Именно в годы блокады Фармаковский провёл первые подробные наблюдения за температурно-влажностным режимом в залах Михайловского дворца.

    Выставка «Мстислав Владимирович Фармаковский. К 150-летию художника» пройдёт в Садовом вестибюле Михайловского дворца с 15 марта по 13 мая 2024 года. 16+

    Фармаковский М. В. Вечер на Ниле. 1907. Картон, тушь, перо, кисть, бронзовая краска, белила
    Фармаковский М. В. Вечер на Ниле. 1907. Картон, тушь, перо, кисть, бронзовая краска, белилаФото: пресс-служба Русского музея

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