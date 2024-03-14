Русский музей откроет выставку-посвящение художнику и главному хранителю Мстиславу Фармаковскому

На выставке в Садовом вестибюле Михайловского дворца вы увидите пятнадцать произведений живописи и графики, архивные материалы, а также рукописный журнал Историко-бытового отдела «Чугунная шляпа».
Мстислав Фармаковский (1873–1946) учился в Одессе и Дюссельдорфе, вместе с Николаем Гумилёвым издавал в Париже журнал об искусстве «Сириус». Во втором номере этого издания состоялся литературный дебют Анны Ахматовой. В советский период Фармаковский занимался научно-хранительской работой в Русском музее, Институте истории материальной культуры РАН и преподавал. Его живописное наследие не афишировалось и со временем его практически забыли, отмечают в ГРМ.
Мстислав Фармаковский внёс большой вклад в реставрационную традицию Русского музея, разработал принципы работы многих музейных служб. Он был главным хранителем музея в период Великой Отечественной и занимался сохранением той части коллекции, которую не эвакуировали из Ленинграда. Именно в годы блокады Фармаковский провёл первые подробные наблюдения за температурно-влажностным режимом в залах Михайловского дворца.
Выставка «Мстислав Владимирович Фармаковский. К 150-летию художника» пройдёт в Садовом вестибюле Михайловского дворца с 15 марта по 13 мая 2024 года. 16+