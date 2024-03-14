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    «Лениниана» в Музее истории религии: агитационная кастрюля, советские пластинки и мифы о Ленине

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    3 комментария

    К 100-летию смерти вождя мирового пролетариата ГМИР покажет более двухсот предметов из своих фондов, частной коллекции Сергея Бугаева и историко-мемориального музея «Смольный». Обещают и интерактив: зрители смогут, например, послушать советские пластинки.

    Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии
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    Проект «Лениниана. Миф и образ» кураторы разделили на две части: одна будет посвящена жизни Владимира Ульянова, революционера и главы советского государства, вторая — «посмертному существованию» вождя в культуре и массовом сознании. Вы увидите живопись, пластику, медали, марки, редкие издания и другие предметы, отмеченные принадлежностью к ленинскому культу. В музее рекомендуют обратить особое внимание на агитационную эмалированную кастрюлю 1920-х годов и лаковое панно «Советская культура», созданное в 1985 году в Мстёре (где до революции был один из центров иконописи).

    Куратор выставки Павел Тугаринов показывает Ленина «как культурного героя советского мифа», прослеживает формирование его образа и тиражирование. Владимир Ульянов-Ленин — одна из ключевых фигур мировой истории, а также герой сказок, притч, эпических повествований. На примере трансформации его образа можно многое понять о том, как работало воображение авторов-конструкторов этого мифа.

    Сразу после смерти в 1924 году Ленин стал героем текстовой и визуальной культуры, его образ постоянно тиражировался на официальных символах и предметах обихода: настольных календарях, детских значках. Такая множественность уподобляет историческую личность героям древних мифов, и у этого мифического Ленина несколько ипостасей: Ленин — дарующий свет Прометей, Ленин — аскет, отвергший ради идеи всё земное и буржуазное, Ленин, мечтающий о будущем и освоении космоса и так далее.

    В общем, ГМИР (с иронией или всерьёз — смотрите сами) предлагает проверить на прочность аксиому Владимира Маяковского: «Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить».

    Выставка «Лениниана. Миф и образ» к 100-летию смерти Владимира Ульянова-Ленина пройдёт с 15 марта (открытие в 16 часов) по 25 июня 2024 года в Музее истории религии. 6+

    Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии

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    Ленин
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    Комментарии 3

    Гость15 Мар 2024 в 03:38
    афоризмы, изречения, цитаты, мудрые житейские пословицы.
    это то, что нашим мозгам больше пригодится, чем преклонение перед кем-либо.
    мысли различных существ.
    различные точки зрения.
    мы научимся мыслить как они.
    точнее мы учимся мыслить.
    использовать наш интеллект.
    бог нам дал разум, а не кто-то иной.
    это убеждение.
    разум именно наш, и наш разум это святое место.
    отдать свой разум, под контроль других, это значит, пустить чертей в свой рай.
    в процессе эволюции возникли мы более развитые.
    нет сомнений, что мы были более глупыми и менее способными.
    наблюдаем за птичьим полётом.
    изобретаем самолёты.
    у нас наука. и мы все ученые самоучки.
    вы говорите про бога.
    я говорю: я атеист.
    выше меня ничего нет.
    выше меня только бог.
    вождя мы не признаём.
    мы все не хуже вождя.
    а кто нас хочет опустить?
    заогворы похоже. интриги.
    или просто глупые дети.
    им по сто лет уже.
    а мозги у них семилетних макак.
    неосознанные.
    осознанность...
    сознание.
    +0−0
    Гость15 Мар 2024 в 02:35
    "аскет, отвергший ради идеи всё земное и буржуазное".
    это называется глупость. вы понимаете что это значит?
    как крепостных и богатых крестьян, превратили в нищебродов.
    сейчас сложно дать оценку положительную майдану 1917.
    скорее отрицательная.
    сначала могло казаться наоборот.
    поспешишь, людей насмешишь.
    семь раз подумай, один раз отрежь.
    а они один раз подумали.

    сейчас в россии все аскетами стали.
    единственное что помгает россиянам жить, это кредит.
    который у них стал смыслом жизни.
    персонаж ленина может по разному восприниматься.
    всё будет зависит, от личного развития вашего Я.
    и когда вы уже чувствуете что превзошли ленина.
    он уже перед вами является отсталой личностью.
    то-ли идиот. то-ли недругами посланный.
    и какие были силы за ним не стояли.
    к чёрту всех.
    мы не будем глупее этого вождя.
    мы не будем никакого вождя.

    чем либо жертвовать это вообще свинство.
    что можно отвергнуть...
    по какой причине?
    если только у вас дефицит времени.
    вы в пути куда-то. или ваша мысль.
    +0−0
    Гость15 Мар 2024 в 02:12
    Вот если идти путём.., чисто ассоциаций, понятно, что Октябрёнком я был и Пионером, и Комсомольцем и, даже чуть не побывал Кандидатом в Члены КПСС и, причём, совершенно реально все эти Драйверы в меня заходили! (Родитель - не препятствовал, даже, где-то, наоборот но, и не подталкивал!)) - И? - Господи, думаю, понятие - массовый Гипноз - вполне реально!..) - А.., если ещё и экономически загнать, какой простор!..) - Ну, да, наверное, так оно и было..) - Так что с ассоциациями? - Господи, вот не смотря на всё своё Патриотическое Детство но, вспоминая 90-е, Ленин у меня, почему-то, только с одной личностью ассоциируется! - Ну, просто, наверное, повезло тебе Первый Съезд посмотреть, вживую, онлайн..) - Ну, я всерьёз всё воспринимал, хотя и ничего не понимал..) - Т.е., восхитил тебя.. - Собчак?! ) - Да, я в полном восторге был! ) - Почему же, Ленин - смог, а Собчак - не очень?.. - Ну, вот тут уже сложнее сравнивать, много разных вводных и составляющих, я же про.. - Образ! ) - Ладно, принято.
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