«Лениниана» в Музее истории религии: агитационная кастрюля, советские пластинки и мифы о Ленине

К 100-летию смерти вождя мирового пролетариата ГМИР покажет более двухсот предметов из своих фондов, частной коллекции Сергея Бугаева и историко-мемориального музея «Смольный». Обещают и интерактив: зрители смогут, например, послушать советские пластинки.

Проект «Лениниана. Миф и образ» кураторы разделили на две части: одна будет посвящена жизни Владимира Ульянова, революционера и главы советского государства, вторая — «посмертному существованию» вождя в культуре и массовом сознании. Вы увидите живопись, пластику, медали, марки, редкие издания и другие предметы, отмеченные принадлежностью к ленинскому культу. В музее рекомендуют обратить особое внимание на агитационную эмалированную кастрюлю 1920-х годов и лаковое панно «Советская культура», созданное в 1985 году в Мстёре (где до революции был один из центров иконописи).

Куратор выставки Павел Тугаринов показывает Ленина «как культурного героя советского мифа», прослеживает формирование его образа и тиражирование. Владимир Ульянов-Ленин — одна из ключевых фигур мировой истории, а также герой сказок, притч, эпических повествований. На примере трансформации его образа можно многое понять о том, как работало воображение авторов-конструкторов этого мифа.

Сразу после смерти в 1924 году Ленин стал героем текстовой и визуальной культуры, его образ постоянно тиражировался на официальных символах и предметах обихода: настольных календарях, детских значках. Такая множественность уподобляет историческую личность героям древних мифов, и у этого мифического Ленина несколько ипостасей: Ленин — дарующий свет Прометей, Ленин — аскет, отвергший ради идеи всё земное и буржуазное, Ленин, мечтающий о будущем и освоении космоса и так далее.

В общем, ГМИР (с иронией или всерьёз — смотрите сами) предлагает проверить на прочность аксиому Владимира Маяковского: «Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить».

