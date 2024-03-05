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    «Вместе и навсегда»: Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и другие звезды выступят в «Юбилейном»

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    Роман Костомаров, 2024 год
    Роман Костомаров, 2024 годФото: Предоставлено организаторами
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    26 марта в Петербурге, в «Юбилейном», состоится гала-шоу «Вместе и навсегда» Ледового театра Елены Бережной в постановке Ильи Авербуха. В шоу, посвященном 50-летию режиссера, примет участие Роман Костомаров, который вернулся на лед после тяжелой болезни, а также олимпийские чемпионы разных поколений и другие звезды фигурного катания — Алексей Ягудин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Артем Федорченко.

    Зрителей, несомненно, порадуют выступления главной российской пары в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова и дуэта Александры Степановой и Ивана Букина.

    На лед также выйдут и главные петербургские звезды: Петр Гуменник, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Матвей Ветлугин.

    Также зрители увидят дебют танцевального дуэта Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

    Елизавета Туктамышева
    Елизавета ТуктамышеваФото: Елена Бледных, фото предоставлено организаторами
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    — Главное, что мне хотелось бы сказать этим шоу, — сказать огромное спасибо, — говорит Илья Авербух в преддверии старта своей юбилейной программы. — Спасибо всем тем людям, кто идет рядом со мной по этой жизни. Мы будем идти вместе столько, на сколько хватит сил. Спасибо всем зрителям за их любовь, преданность и поддержку. Спасибо тем, кто дал мне дорогу в жизнь и открыл мне ее. И спасибо моей стране за то, что я могу творить, создавать и реализовать себя на своем любимом льду.

    Начало ледового шоу в 19:00. 6+

    В программе возможны изменения.

    Роман Костомаров, 2024 год
    Роман Костомаров, 2024 годФото: Предоставлено организаторами
    Елизавета Туктамышева
    Елизавета ТуктамышеваФото: Елена Бледных, фото предоставлено организаторами

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    Ледовое шоу Ильи АвербухаФигурное катаниеРоман Костомаров
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