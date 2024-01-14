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    Бывший депутат Рады удивился заявлению Беглова о трех типах туалетов на Украине

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    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев поправил губернатора Петербурга Александра Беглова, который высказался в официальном телеграм-канале о трех видах туалетов в украинских школах: для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных. По его словам, это не совсем правильная информация.

    Накануне Александр Беглов рассказал о том, как он навестил в госпитале участников СВО. По его словам, бойцы видели в украинских школах три типа туалетов. На это отреагировал Царев.

    «Ау! Админы губернатора. Пресс-служба. Уберите пост. Засмеют. Нет на Украине в школах трех туалетов — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных», — написал экс-депутат Рады. Позже он добавил, что при заполнении формы для регистрации в Национальной службе здоровья на Украине предлагается выбор из трех полов: мужской, женский и «другой».

    В администрации губернатора «Фонтанке» пояснили, что речь шла не о конкретных адресах на бывших украинских территориях, а о тренде, который существует в гендерной культуре коллективного Запада и противоречит нормам российской культуры.

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