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    Путин на следующей неделе проведет первое предвыборное мероприятие

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    На следующей неделе глава государства Владимир Путин планирует провести свое первое мероприятие в качестве кандидата на пост президента. Об этом сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павел Зарубин 14 января.

    Кроме того, в расписании Путина на следующей неделе предусмотрены совещания с членами правительства, членами Совета безопасности РФ, а также ожидаются контакты на международном уровне.

    Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. По данным на 12 января, количество подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента РФ превышает 1,8 миллиона по всей стране.

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