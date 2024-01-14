Путин на следующей неделе проведет первое предвыборное мероприятие

На следующей неделе глава государства Владимир Путин планирует провести свое первое мероприятие в качестве кандидата на пост президента. Об этом сообщил журналист программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павел Зарубин 14 января.



Кроме того, в расписании Путина на следующей неделе предусмотрены совещания с членами правительства, членами Совета безопасности РФ, а также ожидаются контакты на международном уровне.



Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. По данным на 12 января, количество подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента РФ превышает 1,8 миллиона по всей стране.

