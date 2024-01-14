В центре Петербурга собрались Деды Морозы. С ними — снегоуборочный велосипед

В старый Новый год, 14 января, в Петербурге прошел традиционный велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Он стал уже одиннадцатым, стартовал на Конногвардейском бульваре и финишировал на Васильевском острове.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на мероприятие собралось человек 80 на велосипедах. Они стартовали группами по 20 человек. Звездой нынешнего парада стал снегоуборочный велосипед.
Мероприятие состоялось при поддержке Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», велоклуба Iron Wheels и Василеостровского рынка.