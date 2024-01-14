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    В центре Петербурга собрались Деды Морозы. С ними — снегоуборочный велосипед

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В старый Новый год, 14 января, в Петербурге прошел традиционный велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Он стал уже одиннадцатым, стартовал на Конногвардейском бульваре и финишировал на Васильевском острове.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на мероприятие собралось человек 80 на велосипедах. Они стартовали группами по 20 человек. Звездой нынешнего парада стал снегоуборочный велосипед.

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    Мероприятие состоялось при поддержке Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», велоклуба Iron Wheels и Василеостровского рынка.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Гость14 Янв 2024 в 17:52
    Молодцы !
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