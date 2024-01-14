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    «Всё взорвется, как в Беслане». Охранника детсада в Петербурге задержали после угрозы с его номера

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    Неизвестный сообщил в полицию Петербурга о грозящем взрыве. Как стало известно «Фонтанке» 14 января, он заявил, что «всё взорвется, как в Беслане».

    По предварительным данным, сообщение поступило поздно вечером 12 января. Правоохранители выяснили, что номер зарегистрирован на 62-летнего жителя Петербурга, и приехали к нему домой. Там оказалась только жена владельца номера. Она пояснила, что ее муж якобы работает охранником в детском саду в Невском районе.

    По данным «Фонтанки», мужчину нашли в одном из дошкольных учреждений. Он находился на работе в состоянии опьянения. Охранника задержали ночью 13 января.

    В отделе полиции мужчину опросили и составили в отношении него протокол за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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