«Всё взорвется, как в Беслане». Охранника детсада в Петербурге задержали после угрозы с его номера

Неизвестный сообщил в полицию Петербурга о грозящем взрыве. Как стало известно «Фонтанке» 14 января, он заявил, что «всё взорвется, как в Беслане».



По предварительным данным, сообщение поступило поздно вечером 12 января. Правоохранители выяснили, что номер зарегистрирован на 62-летнего жителя Петербурга, и приехали к нему домой. Там оказалась только жена владельца номера. Она пояснила, что ее муж якобы работает охранником в детском саду в Невском районе.



По данным «Фонтанки», мужчину нашли в одном из дошкольных учреждений. Он находился на работе в состоянии опьянения. Охранника задержали ночью 13 января.

