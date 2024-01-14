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    Погоду в Петербурге меняет циклон. Метеозависимым непросто

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Погода в Петербурге немного меняется, и причина этому — новый циклон. Чувствительные к давлению люди могут ощутить недомогание.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в воскресенье, 14 января, в городе облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 14–16, а местами и до 19 градусов, днем составит минус 11–13. На дорогах гололедица.

    На погоду в регионе начала влиять передняя часть циклона, центр которого в середине дня расположится над восточной частью Балтийского моря. Он сильно понизит атмосферное давление — к вечеру барометры покажут 741 мм рт. ст., сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Фото: ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус
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    В следующие два дня ожидается минус 12–13 градусов, временами снег.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус

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