Погоду в Петербурге меняет циклон. Метеозависимым непросто

Погода в Петербурге немного меняется, и причина этому — новый циклон. Чувствительные к давлению люди могут ощутить недомогание.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в воскресенье, 14 января, в городе облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 14–16, а местами и до 19 градусов, днем составит минус 11–13. На дорогах гололедица.
На погоду в регионе начала влиять передняя часть циклона, центр которого в середине дня расположится над восточной частью Балтийского моря. Он сильно понизит атмосферное давление — к вечеру барометры покажут
В следующие два дня ожидается минус 12–13 градусов, временами снег.