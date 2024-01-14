Погоду в Петербурге меняет циклон. Метеозависимым непросто

Погода в Петербурге немного меняется, и причина этому — новый циклон. Чувствительные к давлению люди могут ощутить недомогание.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в воскресенье, 14 января, в городе облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 14–16, а местами и до 19 градусов, днем составит минус 11–13. На дорогах гололедица.

