Хитрый тайник не спас петербурженку от квартирного вора. Исчезла круглая сумма в кронах

Боязнь доверить крупную сумму банку и вера в надёжность домашнего тайника обернулись солидными потерями для пенсионерки с Васильевского острова.



Как стало известно «Фонтанке» 13 января, накануне в полицию обратилась 67-летняя жительница шестиэтажки на Косой линии с просьбой отыскать того, кто хозяйничал в её двухкомнатной квартире.

Вместе с ним исчезли 100 тысяч норвежских крон — в рублях это без малого 860 тысяч. Деньги были припрятаны в отверстии, проделанном в стене одной комнат. Чтобы добраться до него, пришлось двигать комод.