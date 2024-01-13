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    Хитрый тайник не спас петербурженку от квартирного вора. Исчезла круглая сумма в кронах

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    Боязнь доверить крупную сумму банку и вера в надёжность домашнего тайника обернулись солидными потерями для пенсионерки с Васильевского острова.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 января, накануне в полицию обратилась 67-летняя жительница шестиэтажки на Косой линии с просьбой отыскать того, кто хозяйничал в её двухкомнатной квартире.

    Вместе с ним исчезли 100 тысяч норвежских крон — в рублях это без малого 860 тысяч. Деньги были припрятаны в отверстии, проделанном в стене одной комнат. Чтобы добраться до него, пришлось двигать комод.

    Женщина полагает, что накопления украли ещё в декабре. При этом у неё есть подозрения, что прибрать их к рукам могла знакомая, которой, похоже, было известно: искать нужно не в комоде, а за ним.

    В полиции возбудили уголовное дело о краже.

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