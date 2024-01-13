Атмосферный фронт и гребень антициклона: в Петербурге теплее пока не станет

Суббота, 13 января, в Петербурге обещает быть холодной и без существенных осадков. Город на границе атмосферных образований, предупреждают синоптики.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем температура воздуха составит от минус 13 до минус 15 градусов. На дорогах — гололедица.
«Сегодня условия погоды в Северной столице будут формироваться в противоборстве приближающегося атмосферного фронта с запада и гребня антициклона, расположившегося над востоком региона», — объясняет главный специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, местами может пройти небольшой снег, а в городе будет преимущественно облачно. Сила ветра составит 3–8 метров в секунду.