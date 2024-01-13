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    В Кирове мужчина убил йоркширского терьера своей подруги, который не отходил от хозяйки

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    В Кирове мужчина решил избавиться от раздражавшего его домашнего питомца своей избранницы. Жертвой расправы стал миниатюрный пёсик, а 30-летний ревнивец обвиняемым по уголовному делу о жестоком обращении с животными (ч.1 ст. 245 УК РФ), сообщает 12 января региональное управление МВД.

    Следствие установило, что в середине сентября собачку породы йоркширский терьер избили так, что она погибла от полученных травм. Это подтвердило и вскрытие трупа пёсика.

    Дознаватель выяснил, что мужчина часто ссорился со своей подругой из-за собаки. Обвиняемого злило, что питомец его боялся и постоянно находился возле хозяйки. В результате очередной ссоры на почве ревности мужчина решился избавиться от «соперника».

    Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом передано в суд.

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