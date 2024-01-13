В петербургском Гостином дворе сменился директор

Гендиректором компании «Большой Гостиный двор» в Петербурге стал Арсен Оганесян. Это следует из информации, размещенной в базе данных СПАРК.



Указано, что Оганесян возглавил АО «Большой Гостиный двор» с 27 декабря. До него самым известным петербургским универмагом на Невском проспекте, 35 руководила Елена Коршунова, она была гендиректором компании с 2004 года, а в самом Гостином дворе работает более 30 лет.



Арсен Оганесян в настоящее время является директором и единственным владельцем компании «Бабочка», которая занимается розничной торговлей одеждой, а также гендиректором ООО «Элит Клаб Риэлти», которая оказывает посреднические услуги в сделках купле-продажи недвижимости.

