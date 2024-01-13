Ждать квот нет времени. 17-летнему Саше нужна помощь в борьбе с лимфомой Ходжкина

Поделиться Поделиться





Саша больше года борется с лимфомой Ходжкина. Он прошёл несколько курсов химиотерапии, но полностью уничтожить раковые клетки не удалось. Врачи рекомендуют протонную терапию. И провести её надо как можно скорее, так как есть риск, что лимфома в любой момент может начать прогрессировать. Но квот давно нет. Распределение новых будет в лучшем случае через пару месяцев.



«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Саша Артёмов, 17 лет.



Лимфома Ходжкина.

Спасёт протонная терапия. Стоимость 2 850 118 ₽.

«В июне прошлого года у сына на шее неожиданно выросла большая опухоль. Сашу положили в больницу, новообразование удалили, его клетки исследовали. К нашему ужасу, выяснилось, что это лимфоузлы, поражённые злокачественной опухолью. У сына диагностировали рак лимфатической системы – лимфому Ходжкина, которая затронула не только лимфоузлы шеи, средостения, брюшной полости, но и селезёнку и костный мозг.



Саше была назначена химиотерапия, он прошёл два курса обычной и четыре курса высокодозной химии. Опухоль уменьшилась, но полностью раковые клетки уничтожены не были. В любой момент лимфома может прогрессировать. Врачи считают, что сыну поможет справиться с болезнью протонная терапия. Протоны прицельно уничтожат онкоклетки в поражённых лимфоузлах и не повредят здоровые органы.

Но госквоты на лечение в клинике, где проводят такую терапию, закончились, а ждать Саша не может, лечение нужно начать как можно быстрее. Мы оплатить такой большой счёт не в силах: муж – военный пенсионер, я не работаю из-за болезни Саши, продать нам нечего. Пожалуйста, помогите спасти сына!» Наталия Артёмова, Краснодарский край.



Константин Бойко, заведующий отделением детской онкологии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«Учитывая диагноз, месторасположение опухоли, объём проведённого лечения, Саше по жизненным показаниям требуется проведение курса протонной терапии. Мы будем подавать максимальные дозы радиации в центры зон поражения лимфатической системы, снизив интенсивность излучения на их границах. Таким образом эффективность лечения остается высокой, а последствия облучения здоровых тканей минимизируются. Данный метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребёнка».



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ИЛИ ЗДЕСЬ

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда



Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

