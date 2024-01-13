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Для начала неплохо было бы вспомнить, кто есть кто
Что собирается достать герой Юрия Никулина из подсачка?
В каком фильме мы впервые познакомились с этой троицей?
Куда, по словам Труса, нужно вешать коврики?
Кстати, как назывался рынок, на котором промышляли Трус, Балбес и Бывалый?
В «Кавказской пленнице...» у наших героев как будто бы легальная работа. Бывалый преподает твист, Трус продает билеты, а чем занимается Балбес?
Сколько денег прячет Трус под туфлей?
О какой суперспособности Балбеса мы узнали в «Кавказской пленнице...»?
Что, по словам директора базы Петухова С. В., может спасти от ревизии?
О каком гонораре за операцию «Ы» договорились с директором базы Трус, Балбес и Бывалый?
Да вы же их совсем не знаете! Проверьте, как вы помните комедии Гайдая про Труса, Балбеса и Бывалого
Вы смотрите на эти лица и совсем их не узнаете. Но всё можно исправить!
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Да вы же их совсем не знаете! Проверьте, как вы помните комедии Гайдая про Труса, Балбеса и Бывалого
Эти три персонажа всегда привлекали внимание зрителей, но вас так просто не возьмешь!
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Да вы же их совсем не знаете! Проверьте, как вы помните комедии Гайдая про Труса, Балбеса и Бывалого
Трус, Балбес и Бывалый вам давно и хорошо знакомы. Но некоторые моменты просто стерлись из памяти.
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Да вы же их совсем не знаете! Проверьте, как вы помните комедии Гайдая про Труса, Балбеса и Бывалого
Кажется, вы даже слишком хорошо знакомы с Трусом, Балбесом и Бывалым.