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    Да вы же их совсем не знаете! Проверьте, как вы помните комедии Гайдая про Труса, Балбеса и Бывалого

    10 вопросов, которые сохранят стены от сырости, а вас — от ревматизма

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    Это Трус, Балбес и Бывалый удивлены вашими результатами
    Это Трус, Балбес и Бывалый удивлены вашими результатамиСкриншот: кадр из фильма «Пес Барбос и необычный кросс» (0+), «Мосфильм», реж. Леонид Гайдай, 1961
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    Для начала неплохо было бы вспомнить, кто есть кто

    Для начала неплохо было бы вспомнить, кто есть кто

    Что собирается достать герой Юрия Никулина из подсачка?

    Что собирается достать герой Юрия Никулина из подсачка?

    В каком фильме мы впервые познакомились с этой троицей?

    В каком фильме мы впервые познакомились с этой троицей?

    Куда, по словам Труса, нужно вешать коврики?

    Куда, по словам Труса, нужно вешать коврики?

    Кстати, как назывался рынок, на котором промышляли Трус, Балбес и Бывалый?

    Кстати, как назывался рынок, на котором промышляли Трус, Балбес и Бывалый?

    В «Кавказской пленнице...» у наших героев как будто бы легальная работа. Бывалый преподает твист, Трус продает билеты, а чем занимается Балбес?

    В «Кавказской пленнице...» у наших героев как будто бы легальная работа. Бывалый преподает твист, Трус продает билеты, а чем занимается Балбес?

    Сколько денег прячет Трус под туфлей?

    Сколько денег прячет Трус под туфлей?

    О какой суперспособности Балбеса мы узнали в «Кавказской пленнице...»?

    О какой суперспособности Балбеса мы узнали в «Кавказской пленнице...»?

    Что, по словам директора базы Петухова С. В., может спасти от ревизии?

    Что, по словам директора базы Петухова С. В., может спасти от ревизии?

    О каком гонораре за операцию «Ы» договорились с директором базы Трус, Балбес и Бывалый?

    О каком гонораре за операцию «Ы» договорились с директором базы Трус, Балбес и Бывалый?
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    Да вы же их совсем не знаете! Проверьте, как вы помните комедии Гайдая про Труса, Балбеса и Бывалого

    Вы смотрите на эти лица и совсем их не узнаете. Но всё можно исправить!

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    Да вы же их совсем не знаете! Проверьте, как вы помните комедии Гайдая про Труса, Балбеса и Бывалого

    Эти три персонажа всегда привлекали внимание зрителей, но вас так просто не возьмешь!

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    Да вы же их совсем не знаете! Проверьте, как вы помните комедии Гайдая про Труса, Балбеса и Бывалого

    Трус, Балбес и Бывалый вам давно и хорошо знакомы. Но некоторые моменты просто стерлись из памяти.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Да вы же их совсем не знаете! Проверьте, как вы помните комедии Гайдая про Труса, Балбеса и Бывалого

    Кажется, вы даже слишком хорошо знакомы с Трусом, Балбесом и Бывалым.

    Поделитесь результатом

    Это Трус, Балбес и Бывалый удивлены вашими результатами
    Это Трус, Балбес и Бывалый удивлены вашими результатамиСкриншот: кадр из фильма «Пес Барбос и необычный кросс» (0+), «Мосфильм», реж. Леонид Гайдай, 1961

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