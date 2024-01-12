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    В Россию на работу приедут 10 тысяч кенийцев

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    Правительство Кении договорилось с российской стороной о трудоустройстве 10 тысяч человек. В государственной палате назвали своих сограждан конкурентноспособным источником профессиональной силы.

    О двусторонних договорах с Россией и рядом других стран в соцсетях 12 января написал представитель государственной палаты страны Хусейн Мохамед, обратило внимание РБК. Россия оказалась последняя в списке по количеству кенийцев, которых готовы трудоустроить. Так, Германия готова предоставить 250 тысяч рабочих мест, Израиль 30 тысяч и еще 20 тысяч дает Сербия.

    Со сслыкой на президента Кении Уильяма Руто господин Мохамед добавил, что страна привлекальна для инвестиций, торговли и туризма, а сами кенийцы — «конкурентоспособный источник профессиональной, квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы».

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