Правительство Кении договорилось с российской стороной о трудоустройстве 10 тысяч человек. В государственной палате назвали своих сограждан конкурентноспособным источником профессиональной силы.

О двусторонних договорах с Россией и рядом других стран в соцсетях 12 января написал представитель государственной палаты страны Хусейн Мохамед, обратило внимание РБК. Россия оказалась последняя в списке по количеству кенийцев, которых готовы трудоустроить. Так, Германия готова предоставить 250 тысяч рабочих мест, Израиль 30 тысяч и еще 20 тысяч дает Сербия.

Со сслыкой на президента Кении Уильяма Руто господин Мохамед добавил, что страна привлекальна для инвестиций, торговли и туризма, а сами кенийцы — «конкурентоспособный источник профессиональной, квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы».