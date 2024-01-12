Фигуристка Туктамышева возобновила тренировки после приостановки карьеры

Приостановившая карьеру петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила, что возобновила тренировки после участия в новогодних шоу. По ее словам, она попыталась сделать один из своих коронных элементов — тройной аксель.
«Я вернулась к тренировкам после завершения всех выступлений в новогодних шоу. Сейчас я активно работаю над восстановлением тройного акселя. Сегодня у меня была одна попытка, потому что мне было страшно снова включиться в многооборотные прыжки после долгого перерыва. Попытка была не совсем успешной, но я верю в себя», — поделилась 12 января Туктамышева в своем Telegram-канале.
В октябре Туктамышева объявила о временной приостановке своей карьеры. Позже она рассказала журналистам, что собирается продолжать выступать только в шоу Ильи Авербуха и наслаждаться отдыхом от соревнований.
Елизавете Туктамышевой 27 лет. В ее списке достижений победы на чемпионатах мира и Европы в 2015 году, серебро чемпионата мира в 2021 году, а также бронза чемпионата Европы в 2013 году. Она также выступала в роли капитана сборной России, победившей на командном чемпионате мира в 2021 году.