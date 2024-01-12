В Воронеже женщина отдала мошенникам больше 4 миллионов рублей в надежде устроиться на работу. Кредиты взяла на себя и близких

Жительница Воронежа лишилась крупной суммы денег во время поиска работы. Женщина поверила мошенникам и набрала кредитов на себя и родственников на сумму больше 4 миллионов рублей, сообщает 12 января
Резюме
В результате со счета женщины списали около пяти тысяч рублей. После этого мошенник заявил, что на ее имя создан валютный счет, поэтому на территории России могут возникнуть трудности с транзакциями. Злоумышленник убедил ее, что необходимо сначала сделать множество крупных переводов для блокировки счета, а после разблокировки потерпевшая сможет безопасно получать свою зарплату.
Потерпевшая поверила мошенникам, оформила кредиты на себя и родственников и перевела на разные телефонные номера, которые ей диктовали, 4 миллиона 185 тысяч рублей. Поняв, что произошло, она пошла в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Аферистов ищут.