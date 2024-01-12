В Воронеже женщина отдала мошенникам больше 4 миллионов рублей в надежде устроиться на работу. Кредиты взяла на себя и близких

Жительница Воронежа лишилась крупной суммы денег во время поиска работы. Женщина поверила мошенникам и набрала кредитов на себя и родственников на сумму больше 4 миллионов рублей, сообщает 12 января ГУ МВД России по Воронежской области.



Резюме 36-летняя женщина разместила на специальном сайте по поиску работы. С ней связался мужчина, предложивший удаленную работу, но заработная плата, по его словам, перечислялась бы на определенных условиях. Для этого «кандидатка» должна была войти в приложение банка и ввести указанный неизвестным код.

