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    В Воронеже женщина отдала мошенникам больше 4 миллионов рублей в надежде устроиться на работу. Кредиты взяла на себя и близких

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    Жительница Воронежа лишилась крупной суммы денег во время поиска работы. Женщина поверила мошенникам и набрала кредитов на себя и родственников на сумму больше 4 миллионов рублей, сообщает 12 января ГУ МВД России по Воронежской области.

    Резюме 36-летняя женщина разместила на специальном сайте по поиску работы. С ней связался мужчина, предложивший удаленную работу, но заработная плата, по его словам, перечислялась бы на определенных условиях. Для этого «кандидатка» должна была войти в приложение банка и ввести указанный неизвестным код.

    В результате со счета женщины списали около пяти тысяч рублей. После этого мошенник заявил, что на ее имя создан валютный счет, поэтому на территории России могут возникнуть трудности с транзакциями. Злоумышленник убедил ее, что необходимо сначала сделать множество крупных переводов для блокировки счета, а после разблокировки потерпевшая сможет безопасно получать свою зарплату.

    Потерпевшая поверила мошенникам, оформила кредиты на себя и родственников и перевела на разные телефонные номера, которые ей диктовали, 4 миллиона 185 тысяч рублей. Поняв, что произошло, она пошла в полицию.

    Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Аферистов ищут.

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